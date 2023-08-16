السيسي: التنمية بتاخد سنين طويلة واللي بيتعمل في مصر فضل كبير من ربنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن “التنمية بتاخد سنين طويلة واللي بيتعمل في مصر في ظل الظروف دي فضل كبير من ربنا”.

وأشار، فى كلمته، اليوم، خلال زياته مدينة السلوم بمحافظة مطروح، إلى أن هناك جهدًا كبيرًا بُذل، خلال الفترة الماضية، فى مشروع الدلتا الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا، والذى تبلغ مساحته 2 مليون فدان.

وكشف الرئيس السيسي عن إضافة 700 ألف فدان أخرى لم يتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى دراسة إمكانية توفير مياه صالحة لهذه المساحة الجديدة من عدمه.

وأكد الرئيس أن توصيل المياه عبر الترع إلى مناطق سيوة والسلوم يتطلب توافر المياه أولًا.

وقال السيسي: “لو فيه فرصة إني أخلي الترعة اتنين وتلاتة وأقدر أجيب المياه من شرق مصر وتوصل لأي حتة تفتكروا فيه حاجة هتوقفني؟”.

وتابع: “سيوة عندها فرصة كويسة لأن فيها مياه جوفية كويسة بشرط تنظيم هذا العمل بشكل علمي؛ لأن اللي حصل خلال 30 سنة إحنا كمواطنين كل واحد عنده زمام زراعة خد مياه من تحت الأرض وطلعت المياه المالحة عليه ودمرت أرضه، والشجر والزرع اللي كان موجود، وعلشان نحل المشكلة دي، الموضوع اتكلف 2.7 مليار جنيه”.