السيسي: التحدي الاقتصادي اللى أنا شايفه هنتجاوزه وهيبقى تاريخ زي الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قدرة مصر على تجاوز التحدي الاقتصادي الذى تمر به حاليًا وستكون تاريخ مثل الإرهاب والذى تمكنت البلاد من القضاء عليه.

وقال خلال زياته اليوم لمدينة السلوم: “زي ما مرت على مصر ظروف صعب السنين اللي فاتت و تحديات كتر لكن بالجهد والإرادة قدرنا نعبر هذه التحديات .. ولازم تكونو متأكدين إحنا كمصريين أوعوا تفتكروا أي تحدي المسؤولين يقدروا يتغلبوا عليه لوحدهم”.

وأضاف: لو ماشتغلناش بهمة في كل حتة وعلى طول .. أثناء كورونا كنا شغالين ودلوقتي شغالين وهنفضل شغالين كدة وبقولكم التحدي الاقتصادي اللي انا شايفه ده .. الحكومة وأنتم هنقدر بفضل الله نتجاوزه ويبقى تاريخ برضو الظرف الاقتصادي الصعب ده هيبقى تاريخ إن شاء الله”