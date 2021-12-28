السيسي: البلد متعلقة في رقبتنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن حجم المسكون من الشقق السكنية مش كتير.. امشوا على الدائري وشوفوا حجم المنشآت السكنية الموجودة وحجم المسكون منها، وأنا متصور أن ثقافتنا إن كل من معاه قرشين باع حتة أرض او اشتغل في حتة، يبني على قد ما يقدر، والثقافة اللي هو شايفها انه كده ضمن فلوسه وده استثمار .

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح اعمال تطوير مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنا خايف أن يكون عندنا وهم، أنت موهوم انت حطيت فلوسك حبستها لا هتجبلك وصعب انها تجبلك، لأن في حجم معروض وفي طلب قدام منه، والدولة دخلت عشان مش تقف ضد حد، عشان تحول القبح وتوقفه وتعمل للإنسان المصري ما يستحقه، وبقول للمسئولين إزاي نواجه ده.

وأضاف السيسي موجها حديثه للمسئولين : يا جماعة البلد دي متعلقة في رقبتنا ان مكنش رقبتك مستعدية تشدها وتمشي اخلي رقبتك، سيبها للي عنده استعداد يحط رقبته ويجري بيها، وانا متكلمش على الزراعة مقصدش كده .

وتابع السيسي : لو كان عندي تريليون دولار في السنة دخل ومازمة مكنتش هتكلم كده ، كنت هطلب الفلوس تتحط ، ووقت ما كنا بنتكلم في الشغل ده ، كانت وزارة الاسكان بتبيع اراضي ، ومن 3 سنين قلت مفيش بيع اراضي في مدن زي القاهرة إلا لما نشوف آليات عملنا، وده مش عيب.

وقال “السيسي” : قلنا مفيش بناء إلا بوضع آليات منضبطة، يعني لما اقدر اقول في ترخيص ببناء 4 أدوار بشكل معين يبقي هيتنفذ ، وده لان كان في ممارسات يصعب التغلب عليها حينها، والدليل على ما يظهر من بناء عشوائي وظاهرة البناء على الاراضي الزراعية .

واضاف السيسي: انا راكب الطيارة ببص كويس معنديش حاجة تانية دماغي مركزة كويس اوي، بلاقي الناس بتبني خرسانات وانا بتكلم على الريف كمان على البيوت القائمة، وهل حجم الطلب على البيوت دي بالكثافة دي، متسائلا: انتم يا جماعة بتعملوا استثمار مش في محله ، والافضل تحطهم في البنك لو معاك 2 مليون جنيه.

وتابع السيسي: أنا مش بتكلم في حجم الأذى اللي بيحصل على البلد و على التعدي على الاراضي الزراعية انا بتكلم في الثقافة و الاسلوب ، انا مش بلف في مصر وقال السيسي: مش بتفسح انا بقعد ارصد واتعلم واقول احنا كده ليه احنا بنعمل كده ليه ايه اللي احنا بنعمله ده ليه الناس سايبه البيوت دي كده ليه محدش سكن ليه ، ولو حد سكن هقول كان في طلب واتلبي لكن متلباش طب انتم بتعملوا كده ليه هل مصرين تعملوا كده تاني.