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السيسي: البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة بتيجي بالجدية والانضباط (فيديو)

خلال افتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر
محمد مجدي 12:27 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 12:27 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه يوجه حديثه لكل مسؤول في مصر وكل محافظ ومدير أمن لو سمحت متسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي ، أنا مفيش بيني وبين حد خصومة ، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة ، أنا عندي كده.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر، أنه يتم الطلب منه عدم التحدث في تلك الأمور وتركها لوزراء الري والزراعة ورئيس الوزراء ، وانت خليك بعيد ، خليك جميل خليك حلو يعني مش كده.

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وتابع السيسي لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة ، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام ولازم كلنا نبقي مقتنعين بكده.

وأكد السيسي أنه لن يقبل بالتعديات على الأراضي والمياه ، قائلا: الرقعة الزراعية ستزيد من خلال استخدامنا الجيد للمياه، ومحطة المعالجة اللي بنفتتحها هتعمل 2 مليار متر مياه، كانوا بيروحوا فين ، المنزلة والبحر المتوسط.

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وأشار السيسي إلى أنه تم عمل برنامجا لري 500 ألف فدان، ونفس الكلام في الدلتا الجديدة يعني ممكن يبقى عندنا 2 مليار كمان، يعني 4 مليار متر مياه، كأننا زودناهم وخليناهم لأرض زراعية».

ووجه السيسي حديثه للمواطنين قائلا : حطوا إيديكم معانا لأنها مصلحة واحدة، ومصلحة وطن ومصلحة بلد، عشان بلدنا تاخد مكان أفضل من المكان اللي كانت موجودة فيه».

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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