السيسي: البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة بتيجي بالجدية والانضباط (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه يوجه حديثه لكل مسؤول في مصر وكل محافظ ومدير أمن لو سمحت متسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي ، أنا مفيش بيني وبين حد خصومة ، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة ، أنا عندي كده.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر، أنه يتم الطلب منه عدم التحدث في تلك الأمور وتركها لوزراء الري والزراعة ورئيس الوزراء ، وانت خليك بعيد ، خليك جميل خليك حلو يعني مش كده.

وتابع السيسي لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة ، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام ولازم كلنا نبقي مقتنعين بكده.

وأكد السيسي أنه لن يقبل بالتعديات على الأراضي والمياه ، قائلا: الرقعة الزراعية ستزيد من خلال استخدامنا الجيد للمياه، ومحطة المعالجة اللي بنفتتحها هتعمل 2 مليار متر مياه، كانوا بيروحوا فين ، المنزلة والبحر المتوسط.

وأشار السيسي إلى أنه تم عمل برنامجا لري 500 ألف فدان، ونفس الكلام في الدلتا الجديدة يعني ممكن يبقى عندنا 2 مليار كمان، يعني 4 مليار متر مياه، كأننا زودناهم وخليناهم لأرض زراعية».

ووجه السيسي حديثه للمواطنين قائلا : حطوا إيديكم معانا لأنها مصلحة واحدة، ومصلحة وطن ومصلحة بلد، عشان بلدنا تاخد مكان أفضل من المكان اللي كانت موجودة فيه».