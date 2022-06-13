السيسي: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 أشهر والسيطرة على الأسعار من خلال المبادرات (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حريصة على أن يكون الاحتياطي الاستراتيجي مدة 6 أشهر من السلع الأساسية التي من الممكن أن تكون ذات تأثير مباشر على الأسرة، و هذا إلي حد ما مسيطر عليه .

وأضاف السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين اليوم على هامش افتتاح مشروعات زراعية في مدينة السادات: السؤال المهم لغاية أمتي؟ لغاية آخر السنة ماشي هنقدر احنا كدولة مع بعضينا أن احنا نخلي الاسعار مسيطر عليها بمبادرات أخري.

و تابع السيسي : “اللي بقوله لينا كلنا لكل الناس للمجتمع المدني و الحكومة و بقوله لنفسي و للشعب المصري، أنا عمري ما اتكلمت في موضوع تستهلكوا أو متستهلكوش خالص لدينا و براحتكم واعلموا اللي انتوا عايزينه و لكن ابقي متصور كل حاجة هنقدر نخلي الحد الأدنى من الإنفاق هيساعدنا”.

و أوضح السيسي أنه وجه الشكر للأخوة و الأشقاء المزارعين بأنهم قاموا بتوريد 4 ملايين طن قمح وهذا يكفي حتي 6 أشهر .