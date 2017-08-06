السيسي: الإنفاق على البحث العلمي ارتفع 47% في 3 سنوات

إنشاء صندوق بمشاركة القطاع الخاص يتولى إنشاء مدينة للعلوم بالعاصمة الجديدة تخصيص 4 جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والصحة والدواء والصناعة المال - خاص قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي ارتفع من 11,8 مليار جنيه إلى 17,5 مليار في 3 سنوات، بزيادة 47%، بخل





إنشاء صندوق بمشاركة القطاع الخاص يتولى إنشاء مدينة للعلوم بالعاصمة الجديدة

تخصيص 4 جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والصحة والدواء والصناعة

المال – خاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي ارتفع من 11,8 مليار جنيه إلى 17,5 مليار في 3 سنوات، بزيادة 47%، بخلاف الدعم المباشر الموجه للمشروعات القومية التي تدعم منظومة البحث العلمي، مثل بنك المعرفة وجامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية.

وأضاف السيسي في كلمته باحتفالية عيد العلم منذ قليل، أنه تقرر قيام وزارة التعليم العالي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من النشء، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أن يتولى أيضا دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع، خلال الاحتفالية التي شهدت تكريم عدد من رموز العلم والابتكار في مصر، أنه قرر كذلك قيام وزارة التعليم العالي بزيادة عدد الجوائز التي تمنحها في مجال الابتكار والبحث العلمي، مع إضاف 4 جوائز جديدة للابتكار فيم مجالات الزراعة والصحة والدواء والطاقة والصناعة، قيمة كل منها 250 ألف جنيه.