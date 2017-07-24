السيسي: الإرهاب والنمو السكاني أكبر خطرين في تاريخ مصر

المال ـ خاص:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكبر خطرين أمام تقدم مصر في تاريخها هما: الإرهاب والزيادة السكانية، وذكر خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أنه تجنب الحديث عن الزيادة السكانية على مدار سنتين، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تمثل "تحدي التحدي".وطالب السيسي من المواطنين تنظيم عملي

المال ـ خاص:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكبر خطرين أمام تقدم مصر في تاريخها هما: الإرهاب والزيادة السكانية، وذكر خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أنه تجنب الحديث عن الزيادة السكانية على مدار سنتين، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تمثل “تحدي التحدي”.

وطالب السيسي من المواطنين تنظيم عملية الإنجاب حتى يتمكنوا من رعاية أبنائهم وقال: “انتبهوا لأنكم مسئولون أمام الله عن الأولاد اللي هتنجبوهم.. يا ترى قدراتكم المالية تتيح الإنفاق عليهم بشكل مناسب؟”.

وأكد أن الدولة سترعى أبناءها في كل الأحوال، مشيرا إلى أن مطلبه ليس تنصلا من مسئولية الدولة عن مواطنيها، لكنه طالب بإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التوعية بمخاطر النمو السكاني المبالغ فيه، وقال إن أعداد الشباب المصري حاليا تمثل فرصة، لكنه أكد أن تحديات النمو السكاني مشتركة ما بين الدولة والمواطن، لافتا إلى وجود دول أوروبية لم تشهد نموا سكانيا منذ 30 أو 40 سنة.