السيسي: الأيام القادمة ستشهد افتتاح إنجازات وخطوات ستفرح الشعب

أ ش أأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأيام القادمة بعد عيد الفطر المبارك ستشهد العديد من الإنجازات الكبيرة التي سيتم افتتاحها، وكذلك الكثير من الخطوات التي ستفرح الشعب المصري.وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، “إنني لدي أمل كبير في أن تشهدو

أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأيام القادمة بعد عيد الفطر المبارك ستشهد العديد من الإنجازات الكبيرة التي سيتم افتتاحها، وكذلك الكثير من الخطوات التي ستفرح الشعب المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، “إنني لدي أمل كبير في أن تشهدوا مصر في منطقة أفضل خلال العامين القادمين”.

وأضاف السيسي أنه سيلتقي في أول أيام عيد الفطر المبارك، بأسر الشهداء للاحتفال معهم بالعيد وإدخال الفرحة على قلوبهم، قائلا: “سنقول لهم إننا معكم رغم أننا لا نستطيع أن نعوض الشهيد سواء كان أبا أو ابنا، وستكون هذه المناسبة فرصة لكل من يحب أن يشاركنا في هذا اللقاء لتكريم أسر الشهداء”.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء أعداد من أطياف الشعب المصري على إفطار الأسرة المصرية، واصفا اللقاء بأنه تجربة رائعة بدأت السنوات الماضية ونتمنى أن نستمر فيها، معربا عن كل الاحترام والحب والتقدير لكل أفراد الشعب المصري ومتمنيا لهم كل الخير والسلام.

ووجه الرئيس السيسي كل الشكر للشعب المصري بكل أطيافه، مؤكدا أن هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين ولكن هي حقيقة نابعة من القلب.

كما وجه التحية لأسر الشهداء المشاركين في الإفطار، مؤكدا أن الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما وجه الرئيس السيسي الشكر والتقدير للشعب المصري الذي تواجد بقوة أمام صناديق الانتخابات الرئاسية حيث وجه الشعب بذلك رسالة قوية في الداخل والخارج لأنه يريد أن يواصل معركة التنمية والنماء والاستقرار.

كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره للمرأة المصرية التي كان لها تواجد ملحوظ في اللجان الانتخابية، مما يعني أن المرأة المصرية تقوم على الدوام بدور مهم وملحوظ في تحقيق الاستقرار في مجتمعها.