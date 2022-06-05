السيسي: الأمن والاستقرار أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هي الاستقرار والأمن، وذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول المنعقد اليوم .

وأضاف السيسي، “انا بقول يمكن الدول المتقدمة متاخدش بالها أوي من الكلام ده لكن أنا بقوله عشان أسجله هنا ولما أنا قلت إن الاستقرار والأمن حق من حقوق الإنسان كتير من الناس مستوعبتش الكلمة وقالوا يعني إزاي”.

وتابع: “النهاردة اللي بتتكلموا عنه في دولنا الأفريقية وحتى بما فيهم مصر لو مفيش استقرار وأمن في البلاد محدش أبدا من الشركات دي هيبقي مستعد يعمل استثمار يجي يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر أو تخرب”.

وقال السيسي: “ده كلام مش هيحصل مش هتتعمل بنية أساسية للبلاد دي من أصله وهتفضل البلاد تخش في دائرة من الأزمات لا تنتهي والشعوب تفضل تعاني من ذلك” .