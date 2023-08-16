السيسي: الأسعار مرتفعة وأنا عارف ومش ساكتين وبنعمل برامج لدعم المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أنه على علم بالزيادات الكبيرة فى الأسعار وأن الدولة تسعي للسيطرة على تلك الارتفاعات عليها عبر إطلاق العديد من برامح الحماية الإجتماعية.

قال فى كلمته خلال زياته اليوم لمدينة السلوم بمرسى مطروح : “الأسعار مرتفعة وأنا عارف واحنا مش ساكتين وبنعمل برامج لدعم المواطنين اللي ظروفهم صعبة”.

وقال «السيسي» إن مصر قادرة على تجاوز التحدي الاقتصادي الذى تمر به حاليًا وستكون تاريخ مثل الإرهاب والذى تمكنت البلاد من القضاء عليه.

وتابع السيسي : “زي ما مرت على مصر ظروف صعب السنين اللي فاتت و تحديات كتر لكن بالجهد والإرادة قدرنا نعبر هذه التحديات .. ولازم تكونو متأكدين إحنا كمصريين أوعوا تفتكروا أي تحدي المسؤولين يقدروا يتغلبوا عليه لوحدهم”. وأضاف: “كان فيه أزمة كهرباء وعديناها .. وخلال ذروة الحرارة في الشهرين اللي فاتوا دول كنا لازم نخفف الاحمال .. الزيادة في أسعار الوقود أصبح عبء علينا ..وقود السيارات بنبيعه بالجنيه لكن احنا بنشتري الوقود ده بالدولار وبالتالي لما يكون عندنا عبء كلنا نساع بعضنا .. احنا مش بنخبي عليكم حاجة”.