السيسي : الأسعار في مصر المفروض تكون أكتر من كده.. ولا أجامل الحكومة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن الأسعار في مصر من المفترض أن تكون أكثر مما هي عليه حاليا، وذلك خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات,

وأضاف السيسى: “المفروض الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير ومش بجامل الحكومة وهديكم مثال بالدول الأوروبية والغربية، سياسة دول الاتحاد الأوروبي ألا تزيد نسبة التضخم عن 2%”.

وتابع الرئيس: “الدول الأوروبية والغربية من ضمن معاييرها ألا يزيد التضخم 2%، ودي كانت سياسية ثابتة، النهاردة بعض الدول زادت 5% وأكتر”.

وواصل السيسي: “بتكلم عن دول غنية وعندها أنظمة إدارية وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمة، ومعندهاش عامل النمو السكانى، فى دول بقالها 40 سنة عدد سكنها لم يزيد وبالرغم من كده حصل عندهم التضخم وزيادة في الأسعار”.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات, بحصور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الزراعة وعدد من الوزراء.