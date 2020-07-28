السيسي : الأسد ماحدش بياكل أكله.. وبناء الشعوب ليس بالجيش والشرطة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأسد لا يأكل أكله أحد وأن كل شخص في موقعه أسد، مؤكدًا أن ذلك ليس بشأن حق مصر في المياه فقط، بل في كل شيء.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي اليوم الثلاثاء أن بناء الأمم والشعوب والحفاظ عليها ليس بالجيش ولا بالشرطة فقط ولكن بنا كلنا بما فينا الجيش والشرطة.

وتابع الرئيس السيسي: “حجم العمل اللي بيتعمل في مصر.. كل إنسان مصري عنده شكل من أشكال القلق.. أنت تفضل تشتغل وتشتغل.. بيحصل كلام كتير لو أي حد في مكاني.. أنا معنديش غير الشغل وبس.. نتقي الله وإحنا بنعمل”.

وواصل: “نبني البلد ونخليها قادرة وأكتر من اللي هي فيه ده بعشرات المرات .. البلاد مابتتهدش من برة.. بتتهد من جوه”.

وافتتح الرئيس السيسي، مدينة الروبيكي الصناعية المتكاملة للغزل والنسيج والصناعة الجلدية، أكبر مدينة متخصصة في هذا المجال بالشرق الوسط.

وجرى تنفيذ المنطقة الصناعية بالروبيكي على مساحة 430 فدانًا، تحت إشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.