السيسي: الأزمة الاقتصادية الحالية ليست مقياسا وربنا نجنى البلد في 2011

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست مقياسا عادلا مقارنة بأوضاع 2011، مضيفا: “ربنا نجنى البلد في 2011”.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي : “إذا كانت الناس هتتصور أن أزمة اقتصادية زي اللي بنمر بيها مقياس للبلد .. يبقى مقياس مش مظبوط”.

وتتأثر مصر بتداعيات أزمة اقتصادية عالمية من أبرز صورها: ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى الأوضاع التي شهدتها مصر خلال 2011، قائلا: ” في الحالات زي اللي كانت في ٢٠١١ وبعدها .. كانت مفيش كانت ممكن البلد تدخل في حرب أهلية”.

وأكد أن الله عزوجل نجى مصر من مصير دول ثانية في 2011 بالقول: “عندك الأمثلة حية لغاية دلوقتي .. فيه دول دخلت ماخرجتش .. ربنا بيقيم الحجة علينا .. أنت مش محتاج انظرلك.. ربنا أراد للبلد دي بفضل من عنده أنها لا تدخل في حرب أهلية رغم كل التخطيط وكل المكر .. لكن إرادة ربنا”.

حضر الندوة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي أعلن قبل أيام أن تكلفة

في سيناء بلغت نحو 60 مليار دولار، وذلك جاءت كلمة بفعالية “تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، بمحافظة الإسماعيلية.