سيـــاســة

السيسي : استقرار ليبيا من أمن مصر القومي .. ولن نتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها

بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية
المال - خاص 8:11 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 8:11 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الرئيس عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية متمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، أخذاً في الاعتبار أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة “دنيس ساسو نجيسو”، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس المجموعة، ورئيس جنوب أفريقيا، وكذلك ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وشدد الرئيس على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الأفريقي، لما يمثله من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل، مؤكدا في هذا الصدد أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف.

وتناول الاجتماع التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، ومناقشة سبل التنسيق وتعزيز الجهد الأفريقي المشترك لتسويتها.

وأكد الرئيس مساندة مصر لجهود الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين الجهود الأفريقية والأممية والدولية في ليبيا، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بشأن جهود حل القضية الليبية في ضوء أنها تعد قضية عربية أفريقية بالأساس.

وشهد الاجتماع التوافق حول استمرار مجموعة الاتصال في جهودها لتسوية الأزمة الليبية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصةً ما يتعلق بتطبيق مخرجات مؤتمر برلين في هذا الشأن، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فضلاً عن إدانة استمرار التدخلات الخارجية في ليبيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

خلال اتصال هاتفي.. السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا جهود مكافحة كورونا

المال - خاص 7:33 م, الأربعاء, 13 مايو 20

لتباحث جهود البلدين لمكافحة كورونا.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

المال - خاص 7:51 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية ويلتقي مواطنين (فيديو)

المال - خاص 7:38 م, السبت, 9 مايو 20

السيسي يوجه بمواصلة التنمية الشاملة في سيناء خاصة «التجمعات السكنية البدوية»

المال - خاص 5:51 م, الأربعاء, 6 مايو 20

السيسي يشارك في قمة عدم الانحياز ويؤكد أهمية دعم الدول النامية لمواجهة «كورونا»

المال - خاص 8:05 م, الأثنين, 4 مايو 20

وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان: ستبقى شاهدة على شرف البطولة

أماني عوض 5:08 م, السبت, 2 مايو 20