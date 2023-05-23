السيسي: استضافة اجتماعات «التنمية الأفريقي» تأكيد على اهتمامنا بتعزيز المساعي لدعم القارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، للمرة الثالثة، تأكيد على بالغ اهتمامنا، بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع قارتنا الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي- في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى، بمدينة شرم الشيخ- إن التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة “كوفيد -19” على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة “الروسية – الأوكرانية”، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.