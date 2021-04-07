السيسي: احتفالات موكب المومياوات رسالة للعالم بأن هذه الدولة قوية من زمان (فيديو)

كانت مصر قد شهدت حدثًا استثنائيًّا فريدًا من نوعه لم ولن يتكرر، بموكب أسطوري مهيب ينقل 22 مومياء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن موكب المومياوات الملكية، التى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقال السيسي في كلمته بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: “كنا عاملين احتفالات المومياوات لحكام لمصر من 4000 سنة.. كانوا قادة ووطنيين ورسموا وكتبوا التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لبلدهم”.

وأضاف السيسي: “عندما أقامت الدولة المصرية هذه الاحتفالات كانت تريد أن تقول للعالم خلوا بالكم الدولة دى من زمان قوية.. أيام لما كانت المية بتنزل محدش كان بيمنعها ولا حد كان بيوديها.. وقامت الحضارة دي والحضارة اللى إحنا موجودين فيها دي هتستمر”.

وكانت مصر قد شهدت حدثًا استثنائيًّا فريدًا من نوعه لم ولن يتكرر، بموكب أسطوري مهيب ينقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث يعد هذا التحرك هو الأخير لأعظم ملوك العالم القديم.