السيسي: إنشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للطوارئ كان حلم الحكومة وتم تحقيقه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على أهمية تأمين البيانات والاتصالات عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قائلا: في أغلب المشروعات التي ننفذها، لا يتصور البعض من الناس، ماذا ستقدم تلك المنظومات أو المشروعات للدولة المصرية وللأداء ولجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات، وهذا يحتاج إلى شرح وفهم كبير عبر وسائل الإعلام.

ووجه السيسي، شكره لجميع من ساهم في هذه المنظومة وكل الوزارات المعنية بهذا الأمر، قائلاً: إن إنشاء وتشغيل الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة كان حلم الحكومة منذ سنوات طويلة وتم تحقيقه بالفعل، ولاول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بها هو طيبة 1 .

وقال السيسي، عندما نتحدث عن تأمين البيانات والاتصالات، فإن حجم التأمين بها يصل إلي 100%، والهدف منها أن تكون الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة يصعب أو يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها.

وأضاف السيسي، أن الشبكة ستساهم في التعامل مع الأزمات والطوارئ في جميع محافظات الجمهورية بشكل سريع وفاعل، موضحَا أن العديد من الناس كانوا يعانون من حدوث مشكلات على الطرق، ويحتاجون لفرق إنقاذ قد تتأخر لساعات، أو تتأخر فرق الإطفاء عند وقوع حرائق، وليس من الطبيعي أن يحدث ذلك.

وتابع السيسي، أنه عندما يتم الانتهاء من تلك المنظومة تماما على مستوى المحافظات سيكون هناك مركز عمليات مصغر، إلى جانب المركز الرئيسي، وعندما يتم تقديم البلاغ من إحدى المحافظات.

وقال السيسي، سيكون هناك مركز مصغر يشرف بعناصره من الجهات المعنية سواء من الداخلية أو الصحة أو البترول وغيرها، ويكون متصلا بالمركز الرئيسي بصورة آلية، وسنتمكن من رؤية كل شيء ونستطيع حشد الموارد سواء من داخل المحافظة التي بها المشكلة أو تقوم الدولة بحشد موارد أخرى إذا كان الأمر يتطلب أكثر من طاقة تلك المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.