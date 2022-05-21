السيسي: إنشاء أسواق كبيرة في القاهرة والجيزة بهدف السيطرة على الأسعار (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام.

وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: “كنت وجهت الدكتور مصطفى والمحافظات ووزارة الداخلية والتنمية المحلية بدراسة إمكانية أن الأراضى الفاضية فدانين في مصر الجديدة مثلا أو مدينة نصر أو آى حتة تقدر تستوعب السوق ده”.

وأضاف السيسي : “إحنا مستعدين نتحرك في برنامج سريع نعمله، ونخلى الأسواق الرئيسية، وتجار الجملة اتيح له يخش هنا، أعمل 20 سوق في القاهرة والجيزة بالمناطق دي، تتعرض عليا الخطة بس بشرط أنا عملت كل ده علشان يبقا هامش الربح قليل”.

وتابع السيسي : “عاوز تخلى الرقابة على الأسواق وعدم استغلال الظروف يجب توفير المعروض بشكل غير تقليدي عبر هذه الأسواق، التجزئة أمامه حل من الاثنين ييظبط سعره يا إما يظبط سعره برضه، إحنا مسؤولين كدولة يا دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطر على أسعارها حتى نهاية هذا العام”.

وواصل: “وجهدنا مع بعضنا كلنا وكمؤسسات ومجتمع مدني وغرف مع الأسواق لا ينتهى حتى تنتهي الأزمة بتداعياتها، والأراضى دى ممكن تكون بتاعت ناس مش هناخدها، هنستخدمها بشكل مؤقت، وندفع مقابل ذلك إيجار حتى تنتهى الأزمة، بدل شادر القماش”.

وكان البنك المركزي المصري قد أرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.1% في أبريل 2022 من 10.5% في مارس 2022، إلى حدوث التطورات الشهرية القوية في السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأضاف المركزي أن الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد، بالإضافة إلى أثر كل من صدمة أسعار الطماطم، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022، دفع مستويات التضخم إلى الارتفاع.

وأشار المركزي إلى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر أبريل 2022 بسبب صعود سعر السلع الغذائية، وعكس بقوة أثر ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة.