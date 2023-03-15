السيسي: إنتاج مصنع الأسمدة الأزوتية يكفي 3.5 مليون فدان «تشتغل آخر السنة»

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة في التوسع الأفقي، وزيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أهمية مشروع مصنع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، والذي سيغطي احتياجات ملايين الأفدنة.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية بالسخنة اليوم الأربعاء: “لو لاحظتوا الأرقام على اللوحة سواء كانت في الدلتا أو وسط سينا 3.5 مليون فدان تساوي تلت الأراضي الزراعية المتاحة، اللي بنتكلم فيه مش مشروع بسيط، وطلباته من المياه أو من الأسمدة هتكون ضخمة جدا، ده التوسع الأفقي”.

وتابع: “علشان نعمل ده لازم نطمىن على المياه، بنتكلم عن معالجة لمياه الصرف الزراعي.. معندناش خيار تاني .. لما جينا في مايو نفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية كانت كتير من الناس بتقول ليه بنصدر الفوسفات مادة خام علشان نعمل ده اسنغرقنا ٣ سنين، ولما افتتحناه فكرنا نعمل مصنع الأسمدة الأزوتية”.

وواصل: “الغاز الطبيعي أفضل استخدام ليه إنك مش تبيعه كوقود وإنك تستخدمه في صناعات أخرى، كتير من الناس يقولوا انتو ليه مش مهتمين بالصناعة .. علشان نهتم بالصناعة هتاخد وقت وتكلفة كبيرة جدًا .. علشان نعمل مصنع ده مثلا هيتكلف ٨٠٠ مليون دولار”.

وأكمل السيسي: “كان عندنا أولويات موجودة.. أقدر اقول اعمل مصنع زي كده بدون ما يكون عندي طاقة كهربائية وغاز يكفي؟، مسابقه الزمن علشان المصانع دي تدخل الخدمة.. من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشروعات دي.. والقوات المسلحة توفر وسائل انتقال للمشروعات البعيدة زي توشكى”.

وتابع الرئيس: “علينا دور بعيد عن اللي بنعمله ده.. نوروا شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي… تدخل الشباب يتفرجوا ويتفاعلوا”.

وواصل: “هل مصر خلال ٣٠ سنة عملت برنامج ب ٣.٥ مليون فدان ؟.. اتكلمنا عن محطات معالجة مياه.. انتو عارفين علشان نعمل مشروع الدلتا الجديدة ووسط سيناء بنتكلم عن تجميع مياه صرف صناعي كانت بتلقى مياه لبحيرة المنزلة، اتعملت سحارات ومحطات بحر البقر والمحسنة لإعادة استخدام ومعالجة تلك المياه ونقلها إلى الأراضي الجديدة”.

وأضاف: “إحنا عملنا كدولة وبقت الأرض الزراعية موجودة.. بنتكلم عن زراعة حديثة ونظم ري حديثة، لما هستخدم سماد بكميات وأصناف مناسبة للطلب بتاع الزرع هيوفر في الدلتا الجديدة نفس الكلام بنجمع مياه صرف زراعي لإعادة استخدامها”.

وتابع: “مشروع الدلتا الجديدة لو شوفتوا محطات الرفع الجديدة.. عملنا ٣٠ محطة .. كل محطة منهم عمل هندسي محترم بالطرمبات.. كل عمل هندسي. واحد في محطة من محطات الرفع دي .. محطات عملاقة كبيرة جدا بيتعمل جنبها بنية أساسية كبيرة من محطات كهرباء”.

وأكمل السيسي: “محتاجين إعلاميا تغطية حقيقة لعمل .. من حق الناس تشوفه وتتعايش معاه.. لأن اللي بيتعمل فضل كبير من ربنا.. والله أرقام مالية هائلة، بنتكلم في ٢ مليون فدان تقريبا وهنا حوالي نصف مليون فدان.. بنتكلم على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لزراعة تلك المساحات”.

وزاد: “اتفقنا على إعلان أسعار ضمان للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.. والأرز وقصب السكر والبنجر، الضمان يعني الحد الأدنى للزراعة.. وسزيد وفقا للأسعار العالمية وقت الحصاد”.

وواصل: “المصنع ده بالأسمدة اللي هينتجها تكفي لـ 3.5 مليون فدان يشتغلوا آخر السنة دي أو السنة الجاية”.

واختتم: “بقول للمصريين بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة بقولها.. مابقولش وعد وأنا مش قادر أنفذه”.