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السيسي: إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته البالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
المال - خاص 5:26 م, السبت, 11 سبتمبر 21 5:26 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته البالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال فيها: “لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

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وأضاف الرئيس السيسي إنها خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات”.

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بقلم المال - خاص

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