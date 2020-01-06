سيـــاســة

السيسي: إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم ومتخلوش حد يدخل بينا ويعمل فتنة

موضحا أن الأخوة بين الجميع أصبحت ثقافة وعادة وتقليد يفعله الكل
أحمد صبري 9:57 م, الأثنين, 6 يناير 20 9:57 م, الأثنين, 6 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المصريين بالانتباه لمحاولات الفتنة بين نسيج الشعب الواحد ونشر الحب بين بعضهم، موضحا أن الأخوة بين الجميع أصبحت ثقافة وعادة وتقليد يفعله الكل.

وأضاف السيسي في كلمة له أثناء تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في حضور رئيس الوزراء، إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم ومتخلوش حد يدخل بينا ويعمل فتنة بينا لازم ننتبه.

وتابع: كل واحد عارف أنه زيه زي أخوه في الوطن واسمحولى أقول إن الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، وأد إيه نحب بعضنا أمر جميل، وإحنا والله بنحبكم وذي ما تعودنا في الأعياد كل سنة بنحتفل، ونقول عيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة علينا جميعا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

السيسي يجتمع بهيكل ويؤكد أهمية دور الإعلام وعرض الرأي الآخر

مؤمن عبدالمجيد 5:42 م, الأحد, 5 يناير 20

مجلس الأمن القومي يجتمع برئاسة السيسي

المال - خاص 9:51 م, الخميس, 2 يناير 20

وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الجديد: دعائم الاستقرار ترسخت خلف قيادة حكيمة

أماني عوض 2:48 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

تنفيذًا لتكليفات السيسي.. الحكومة تبدأ صياغة تشريعات لمكافحة التنمر

صفية حمدي 8:35 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

السيسي لـ«ترامب»: يجب وضع حد للتدخلات غير المشروعة في ليبيا

مؤمن عبدالمجيد 7:53 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الرافض للتدخلات الخارجية في ليبيا

مؤمن عبدالمجيد 3:01 م, الخميس, 26 ديسمبر 19