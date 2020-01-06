السيسي: إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم ومتخلوش حد يدخل بينا ويعمل فتنة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المصريين بالانتباه لمحاولات الفتنة بين نسيج الشعب الواحد ونشر الحب بين بعضهم، موضحا أن الأخوة بين الجميع أصبحت ثقافة وعادة وتقليد يفعله الكل.

وأضاف السيسي في كلمة له أثناء تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في حضور رئيس الوزراء، إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم ومتخلوش حد يدخل بينا ويعمل فتنة بينا لازم ننتبه.

وتابع: كل واحد عارف أنه زيه زي أخوه في الوطن واسمحولى أقول إن الاستقبال بتاعكم جميل ورائع، وأد إيه نحب بعضنا أمر جميل، وإحنا والله بنحبكم وذي ما تعودنا في الأعياد كل سنة بنحتفل، ونقول عيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة علينا جميعا.