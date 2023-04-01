السيسي: أي محاولة لرفع السلاح في وجه الدولة ستواجه بمنتهى البطش (فيديو)

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه لن يتم السماح مرة أخرى بأي حالة من الأحوال لأي فرد برفع السلاح خارج القانون في مواجهة الدولة، على أي بقعة من أرض مصر.

أكد الرئيس أن الدولة ستواجه أي محاولة لرفع السلاح خارج القانون بمنتهى البطش ، لافتا إلى أن حالة التهاون في مواجهة من يرفعون السلاح أمام الدولة ، التي ظهرت عام 2005 كانت سببا رئيسيا في انتشار الإرهاب على أرض سيناء قبل نجاح الدولة في القضاء عليه خلال العشر سنوات الماضية.

جاء ذلك على هامش قيام الرئيس السيسي بتكريم عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة ، في نطاق شرق قناة السويس ، بعد تناول الإفطار معهم بحضور عدد من مشايخ قبائل سيناء.

وقال الرئيس السيسي : هفكر أهالينا هنا .. انا كنت من الناس اللي طلع قبل الاحداث في 2009 و 2008 بقول اننا علينا دور مشترك مش كأجهزة الدولة فقط .. وايضا شيوخ القبائل .. مش هنسمح مرة تانية أبدا ان الكلام اللي كان موجود ده يتكرر تاني .. إن حد هيرفع السلاح هنا خارج سلطان الدولة .. ده مش هيحصل تاني .. لان الكلام ده لما تم التخازل معاه منذ 2005 احنا كلنا كمصريين دفعنا الثمن.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتفقد الارتكازات الامنية لقوات شرق القناة، لمكافحة الإرهاب للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين ، وأثنى الرئيس على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة ، وتوجه الرئيس إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وتابع الرئيس السيسي : لن يتم مرة تانية السماح لأي مخلوق يرفع سلاح تاني ويترك هنا أو في أي حتة في مصر لأن الثمن اللي اتدفع في الحرب دي ثمن كبير أوي .. الدم اللي سال والأرواح اللي سقطت .. ثمن كبير .. الدولة هي امتدا للشعب .. الشعب اللي هو اللي بيحكم الدولة .. أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مواجهته بمنتهى البطش .. فيه دولة الدولة دي لها سلطان ممتد على أرضها بالكامل وبالتالي مفيش سلاح يترفع غير سلاح الدولة.. سلاح الدولة موجه ضد الأشرار وليس ضد الاخيار .

ووجه الرئيس التحية لأرواح الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين من أبناء سيناء ، ووعد بمواصلة العمل على تنمية سيناء من خلال مشروعات تعود بالنفع على أبنائها، كما وعد بتنظيم احتفالية تليق بحجم التضحيات التي تم تقديمها لمواجهة الإرهاب في سيناء.

وقال الرئيس : اشتغلنا خلال الـ 7 أو 8 سنين اللي فاتوا بشكل كبير أوي .. مش مهم التكاليف المهم النتائج .. انا قولت قبل كدة سيناء لما نبذل فيها جهد ونشتغل على اننا نعمل فيها مشروعات وتنمية حقيقية ده أمر مستحق واحنا بنتكلم كتير في النقطة دي ..اللي تم بذله خلال السنين اللي فاتت ضخم جدا والأرقام اللي تم انفاقها عليه أرقام كبيرة جدا .. لكن تاني بقول لينا احتفال لينا على أرض سيناء هنا… لما نيجي نحتفل يبقى الاحتفال يليق بالتضحيات.