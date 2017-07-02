سيـــاســة

السيسي: أقدر حجم معاناة المواطنين.. عناوين صحف اليوم الأحد

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2017. أخبار مصر: – بابا الفاتيكان يشيد بخطوات الرئيس الشجاعة للنهوض بالدولة منذ ثورة 30 يونيو –  موجة شديدة الحرارة 3 أيام والرطوبة 90% – وزير الري: ملاحقة مخالفات الأرز.. بالأقمار الصناعية الأهرام
2 يوليو، 2017 2 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2017.

أخبار مصر:

– بابا الفاتيكان يشيد بخطوات الرئيس الشجاعة للنهوض بالدولة منذ ثورة 30 يونيو

–  موجة شديدة الحرارة 3 أيام والرطوبة 90%

– وزير الري: ملاحقة مخالفات الأرز.. بالأقمار الصناعية

الأهرام

– الرئيس: أقدر حجم معاناة المواطنين وأثق فى وعيهم لتجاوز هذه المرحلة

– بابا الفاتيكان يشيد بخطوات الرئيس الشجاعة للنهوض بالدولة منذ ثورة 30 يونيو

– 28 أغسطس.. الحكم فى طعن مبارك والعادلى ونظيف بقضية «قطع الاتصالات»

– مكرم: تقرير شامل عن الأعمال الرمضانية الأسبوع المقبل

– منطقة استثمارية إفريقية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

– 1% فقط زيادة فى أسعار مكالمات المحمول

– المحمول المصرى فى الأسواق ديسمبر المقبل

الأخبار

– وزير الخارجية لنظيره الأثيوبي: مصر المتضرر الرئيسي من سد النهضة

– ‘ضبط 21 بقرة تم ذبحها بعد نفوقها في بنها’

– ‘إقبال كثيف علي قافلة الأزهر الطبية في الصومال’

– ‘موجة شديدة الحرارة 3 أيام والرطوبة 90%

– إحالة 5 نواب للتحقيق لحضورهم مؤتمر المعارضة الإيرانية

الجمهورية

– 350 مليون جنيه “دفعة أولي” من القروض المدعمة لمشروع البتلو

– وزير الري: ملاحقة مخالفات الأرز.. بالأقمار الصناعية

– السفير محمد حجازي: زيارة الرئيس للمجر تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز وزيادة التعاون بين البلدين

– البدوي يعلن رحيله عن الوفد.. وأعضاء الهيئة العليا يرفضون

– شكري يطالب باجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية

– مؤتمر “مصر تستطيع” .. ينطلق اليوم

– 43 مصرية من رائدات الخارج .. يعرضن تجاربهن

– بانرات بالتعريفة الجديدة في بني سويف

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!