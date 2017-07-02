السيسي: أقدر حجم معاناة المواطنين.. عناوين صحف اليوم الأحد

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2017.
أخبار مصر:
– بابا الفاتيكان يشيد بخطوات الرئيس الشجاعة للنهوض بالدولة منذ ثورة 30 يونيو
– موجة شديدة الحرارة 3 أيام والرطوبة 90%
– وزير الري: ملاحقة مخالفات الأرز.. بالأقمار الصناعية
الأهرام
– الرئيس: أقدر حجم معاناة المواطنين وأثق فى وعيهم لتجاوز هذه المرحلة
– بابا الفاتيكان يشيد بخطوات الرئيس الشجاعة للنهوض بالدولة منذ ثورة 30 يونيو
– 28 أغسطس.. الحكم فى طعن مبارك والعادلى ونظيف بقضية «قطع الاتصالات»
– مكرم: تقرير شامل عن الأعمال الرمضانية الأسبوع المقبل
– منطقة استثمارية إفريقية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
– 1% فقط زيادة فى أسعار مكالمات المحمول
– المحمول المصرى فى الأسواق ديسمبر المقبل
الأخبار
– وزير الخارجية لنظيره الأثيوبي: مصر المتضرر الرئيسي من سد النهضة
– ‘ضبط 21 بقرة تم ذبحها بعد نفوقها في بنها’
– ‘إقبال كثيف علي قافلة الأزهر الطبية في الصومال’
– ‘موجة شديدة الحرارة 3 أيام والرطوبة 90%
– إحالة 5 نواب للتحقيق لحضورهم مؤتمر المعارضة الإيرانية
الجمهورية
– 350 مليون جنيه “دفعة أولي” من القروض المدعمة لمشروع البتلو
– وزير الري: ملاحقة مخالفات الأرز.. بالأقمار الصناعية
– السفير محمد حجازي: زيارة الرئيس للمجر تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز وزيادة التعاون بين البلدين
– البدوي يعلن رحيله عن الوفد.. وأعضاء الهيئة العليا يرفضون
– شكري يطالب باجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية
– مؤتمر “مصر تستطيع” .. ينطلق اليوم
– 43 مصرية من رائدات الخارج .. يعرضن تجاربهن
– بانرات بالتعريفة الجديدة في بني سويف