السيسي : أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية للتهدئة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق.

وتمنى أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.

يشار إلى استمرار توتر الأوضاع في العراق، في ظل الاشتباكات التي تشهدها المنطقة الخضراء المحصنة، ووقوع قتلى ومصابين وسط أنصار التيار الصدري وأنصار الإطار التنسيقي الموالي لإيران، دعت قوى عربية ودولية أطراف الصراع للتهدئة وتغليب صوت العقل واللجوء للحوار الوطني الفعال لتجنيب البلاد أزمات سياسية واقتصادية، فيما أعلنت دول الجوار للعراق إغلاق الحدود ومنعت مواطنيها من السفر للعراق.