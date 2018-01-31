السيسي: أطلب تفويضًا جديدًا من المصريين لمواجهة الأشرار

- سأضحى بنفسى فى سبيل الحفاظ على الوطن - نائب حزب الغد يرد على دعوى طارق العوضىكتبت- سلوى عثمان:حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، كل من يريد العبث بأمن مصر أو تكرار ما حدث من فوضى منذ سنوات، مؤكدًا أنه إذا استمرت تلك المحاولات فسيطلب تفويضًا جديدًا من المصريين، لاتخاذ إجراءات أخرى

– سأضحى بنفسى فى سبيل الحفاظ على الوطن

– نائب حزب الغد يرد على دعوى طارق العوضى

كتبت- سلوى عثمان:

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، كل من يريد العبث بأمن مصر أو تكرار ما حدث من فوضى منذ سنوات، مؤكدًا أنه إذا استمرت تلك المحاولات فسيطلب تفويضًا جديدًا من المصريين، لاتخاذ إجراءات أخرى لموجهة من سماهم الأشرار.

وأضاف خلال افتتاحه مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعى ببورسعيد، أن الدولة لا تُبنى بالكلام،ولكن بالعمل والاجتهاد، وطالب كل من يريد التصدى للشأن العام، بضرورة معرفة مفهوم الدولة، الذى يجب تعلمه على مدى سنوات طويلة، وقال: سأضحى بنفسى فى سبيل حياة المصريين، والحفاظ على الوطن.

أشار الرئيس إلى أن الدولة تحملت نفقات وصلت إلى مليار ومئتى مليون دولار شهريًا، لشراء منتجات بترولية، نتيجة توقف الإنتاج بعد الثورة، كما سعى البعض لإساءة العلاقات بين مصر وإيطاليا للحيلولة دون الوصول إلى تنفيذ مشروع حقل “ظهر”،ولن تنسى مصر وقوف إيطاليا بجانبها رغم حادثة ريجينى، وأكد أن مصر لن تنسى هذه الحادثة الأليمة، ولن يتوقف التحقيق فيه قبل الوصول إلى الجناة.

فى سياق أخر.. وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، قدم أمس المحامى طارق العوضى طعنًا أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحا بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين، وضمن فى طعنه أن ذلك القرار يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 فيما تضمنه من شروط يقتضى توافرها فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية، خاصة ضرورة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وأكد الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، أن موسى غير حاصل على مؤهل عالٍ، ويدعى أنه مهندس، فى حين أن الثابت من سجلات نقابة المهندسين عدم وجود اسمه ضمن أى من شعبها، ومشيرا إلى أن المرشح الرئاسى المطعون عليه حاول معادلة شهاداته الفرنسية فى مصر، لكنه لم يستوف الشروط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم فهو لا يعد مهندسا معماريا وفقا للنظام الدراسى بفرنسا ولا المصري؛ لأن شهادته لا تعادل بكالوريوس الهندسة بمصر.

وعن ثانِ الدفوع التى أوردها العوضى فى طعنه هى افتقاد موسى لشرط عدم صدور أحكام جنائية ضده فى جرائم مخلة بالشرف، إذ أكد الطعن أنه صدر ضده حكمان جنائيان أحدها بالحبس 3 سنوات، والآخر بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، وعارض موسى عليهما، وانقضت الدعوى الجنائية فيهما بالغرامة.

وردًّا على هذا الطعن، أكد محمود موسى مصطفى، نائب رئيس حزب “الغد” أن العوضى ليس مرشحًا منافسًا بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يجعله لا يحق له تقديم مثل هذا الطعن -كما هو معروف قانونيا، وأضاف أن هذا الطعن ليس له قيمة قانونية، وأشار إلى أنه لا يعلم سبب هذه الشوشرة التى بدأت مبكرًا على مرشح الحزب.

وأعلن موسى أن الحزب بدأ التجهيزات لمرحلة الدعاية الانتخابية، والتى ستبدأ يوم 24 فبراير المقبل، من خلال عقد مؤتمرات وتعليق بنرات بكل المحافظات، وأيضًا عقد لقاءات صحفية وتليفزيونية وإذاعية، للوصول لعموم مصر بالكامل؛ نظرًا لأنهم يقدمون حملة لمرشح سيكون رئيسًا للمصريين جميعًا.

وعلى صعيد آخر، غاب حزب “مصر القوية” عن مؤتمر “الحركة المدنية الديمقراطية” رغم أن قرار الحزب والحركة جاء واحدًا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضًا باعتبار “مصر القوية” من أحزاب المعارضة للنظام السياسى الحالى.

وعن هذا الغياب أعلن محمد القفاص، نائب رئيس الحزب، على أنهم لم يكونوا جزءا من هذه الحركة منذ تأسيسها، مضيفًا أنه كان هناك العديد من الكيانات الأخرى الغائبة عن المؤتمر لنفس السبب.

وأكد القفاص أن الحزب ليس ضد أى تحالف وتنسيق مع أى من الكيانات الشبيهة أو المتفقة معهم فى الأفكار، فأعضاء الحركة لهم طريقة معينة فى العمل، ولن نتدخل فيها بالاعتراض أو الرفض.