السيسي: أزمة الدولار كاشفة وفاتورة الاستيراد تزيد سنة بعد سنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن موضوع أزمة الدولار كاشفة، وفاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، ولا يتم استيراد سلع ترفيهية بها، ده تطور للاقتصاد المصري.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الملتقى والمعرض الأول للصناعة: لو مسبقناش الوقت وحققنا جزء كبير من مستلزمات الإنتاج اللى بنجيبها من بره، مش هيبقى فى زيادة للناتج المحلي وتشغيل للعمالة، وعوائد للضرائب.

وتابع السيسي: وبعدين مش بقول إن أى مشروع استهدف التصدير بس، ولكن غطى الطلب في مصر، والله الكلام ده لكل زمايلنا الموجودين اللى يهمهم مصر تستقر وتنمو وتكبر.

واستكمل السيسي قوله: لأن عمرها ما هتكون كده غير لما الحكومة وشعبها مع بعض مش أنت هنا وأنا هنا، لأن النتيجة مع بعض أحسن لما تحسك أنك لوحدك.

جاء ذلك خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.