السيسي: أدوات بناء الوعي في أي مجتمع لا تتغير ونريد أحسن تعليم في الدنيا

الرئيس: لن يوجد خطر على المجتمع والأجيال المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أدوات بناء الوعي في أي مجتمع لا تتغير، ووسائل الإعلام جزء من تشكيل العقل الجمعي الإنساني، إضافة إلى المدارس، ودور العبادة.

وأضاف الرئيس خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، أن القضية ليست فى الدين، ولكن في فهم الدين وترجمته، مشيرًا إلى أن تحسين التعليم ووجود الأنشطة بوجود تعليم متطور يخلق عقلًا ومعرفة ووعيًا وفهمًا وليس عقلًا يتلقى فقط.

وأوضح أن حجم العمل في مصر، شكل حالة من الرضا النسبي لدى المواطن عن الدور الذي تحاول الدولة القيام به.. الدولة عايزة تعمل أحسن تعليم في الدنيا، والصحة كمثل.

وتابع الرئيس كما نقلت “إكسترا نيوز”: “لدينا 7 أو 8 ملايين مواطن بيشتغلوا في المشروعات القومية، وهنفضل نشتغل لحد ما نخليها بلد بجد، بالناس والدولة، وسنكون دولة بجد”.

وأكد أن التعليم يساعد على الفهم، ولن يوجد خطر على المجتمع والأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الحركة متسارع جدًا في مصر مع محاولات إيجاد أكبر قدر من العمل والتطوير لتحقيق الهدف، مضيفًا أن الملفات داخل الدولة كثيرة جدًا، ولن تقبل الشيء القبيح.

ويعد منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وقد انطلق المنتدي عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.