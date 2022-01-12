سيـــاســة

السيسي: أحيى الشعب المصري لتحمله صعوبة البرنامج الاقتصادي

في كلمته بالجلسة النقاشية "تجارب التنموية في مواجهة الفقر"، باليوم الثالث في منتدى شباب العالم
منتصر محمود 1:37 م, الأربعاء, 12 يناير 22 1:37 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن مشروع حياة كريمة خطوة من ألف خطوة تنوي الدولة القيام بها، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الحكومة والشعب.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة النقاشية “تجارب التنموية في مواجهة الفقر”، باليوم الثالث في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الإصلاح الاقتصادي كان إجراءً يُتَحسّب منه كثيرًا، ومن رد فعل الرأي العام والشعب المصري.

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وقال الرئيس السيسي، “أسجل تحية واحترامًا كبيرين لشعب مصر، حيث كانت الأجهزة متحسبة جدًا من هذا الموضوع، وأنا كنت أراهن على الشعب المصري وعلى المرأة المصرية، وأن هذا البرنامج سوف يقبله الشعب ويمرره”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الطريق “اللي خلانا نتحمل أزمة اقتصادية وأزمة صحية كبيرة جدًا”، مشددًا على أهمية العمل في حياة الشعوب لمواجهة أي تحديات.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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