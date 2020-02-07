السيسي : أتابع تطوير عزبة الهجانة ومحاور مصر الجديدة بنفسي وأسعدني سير العمل

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بسير العمل وفقا للمعايير العالمية خلال أعمال تطوير بمنطقة عزبة الهجانة.

وكتب الرئيس السيسي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيها: تفقدت اليوم جانبا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليا وأتابعها بنفسي.

وأضاف الرئيس السيسي، أسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة اسفل كوبري الجيش بطريق السويس.

ووفقا لما جاء في الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد تابع الرئيس السيسي أيضا الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة، إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.