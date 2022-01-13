سيـــاســة

السيسي : أؤمن بحرية التعبير والدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة، مشددا على إيمانه بحرية التعبير، وهو ما بدا طوال السنوات الماضية، حيث حرص على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخما، وأن يجري بمنتهى الشفافية. وقال…

محمود خاطر 9:08 م, الخميس, 13 يناير 22 9:08 م, الخميس, 13 يناير 22

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة، مشددا على إيمانه بحرية التعبير، وهو ما بدا طوال السنوات الماضية، حيث حرص على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخما، وأن يجري بمنتهى الشفافية.

وقال السيسي – خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب اليوم الخميس، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ – إن منتدى شباب العالم أصبح منصة جيدة جدا في النقاش، حيث تناولت الموضوعات التي تمس العالم، مشيرا إلى أنه أصبح فرصة لتبادل الرؤى واستعراض الآراء المختلفة.

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ويعد منتدى شباب العالم حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وانطلق المنتدي عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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بقلم محمود خاطر

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