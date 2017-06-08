السيسى: 65 مليار جنيه لترفيق وتخطيط الأراضى المستردة

❏ تخصيص 15 - 20% من أموال الأراضى لتنمية المحافظاتبدور إبراهيمأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك 65 مليون متر من أراضى الدولة تم التعدى عليها، تحتاج 65 مليار جنيه لتخطيطها وترفيقها، عقب استردادها بالكامل.وشدد السيسى على أن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، لم تكن نتيجة انفعال أو غضبة،

❏ تخصيص 15 – 20% من أموال الأراضى لتنمية المحافظات

بدور إبراهيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك 65 مليون متر من أراضى الدولة تم التعدى عليها، تحتاج 65 مليار جنيه لتخطيطها وترفيقها، عقب استردادها بالكامل.

وشدد السيسى على أن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، لم تكن نتيجة انفعال أو غضبة، موضحا أن المهندس إبراهيم محلب يبذل جهودا كبيرة من أجل استعادة الأراضى المستولى عليها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أثناء احتفالية إزالة التعديات بمسرح الجلاء بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة والمحافظين.

ووجه الرئيس تحذيرا شديد اللهجة لرافضى تقنين أوضاع الأراضى التى استولوا عليها، قائلا: “بين البايع والشارى يفتح الله، أنا ذراعى مش ملوى، عاوز تاخد الأرض ادفع تمنها”.

وأوضح أن هناك بعض الحلول لتقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة وسيتم ذلك عبر إصدار وثيقة قانونية يوقع عليها المحافظ ومدير الأمن وقائد التشكيل التعبوى وبعض الشباب، حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وكشف عن تخصيص 15 إلى 20% من أموال الأراضى المستردة للمحافظين للمساعدة فى التنمية، مشدداً على عدم السماح بالتعدى على حرم النيل أو المصارف أو الترع.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها 168.5 مليون متر، تمت إزالة التعديات عن 118 مليون م2 تمثل 69 % من الإجمالى، وتعد جاهزة لتقنين الأوضاع.

وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم حصرها فقد بلغ إجمالى مساحتها 1.93 مليون فدان، جاهز منها لتقنيين الأوضاع حوالى 1.7 مليون فدان بنسبة 87 %، وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء أو مناطق استخدمت كمقابر ويتم حالياً دراسة البدائل، وفقا لإسماعيل.

فيما كشف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم حصر مليون و928 ألف فدان، و168 مليون متر مربع فى الفترة من 16 الى 31 مايو 2017 على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى استرداد 919 ألفًا و458 فدانًا من تلك الأراضى بالإضافة إلى 771 ألف فدان أراضى مزارع مثمرة مقدم عليها حاليا طلبات تقنين بنسبة إنجاز 87 % من إجمالى التعديات.

ولفت إلى استرداد 53 مليون متر مربع بخلاف 65 مليون متر مقام عليها مبان مأهولة ومقدم عليها طلبات تقنين بنسبة إنجاز 68% من إجمالى التعديات.

وفيما يخص مشروع المليون ونصف المليون فدان تمت إزالة جميع التعديات الواقعة على المرحلة الاولى بخلاف النظر فى تقنين مساحة 65 ألف فدان لكونها مزروعة ومستصلحة وجارٍ فحصها بواسطة شركة الريف المصرى.

وفيما يتعلق بطلبات تقنين أوضاع أراضى وضع اليد، اقتراح عرفان أن يتم سداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن تمت الموافقة على تقنين أرضه فى حساب حق الشعب وهو ما يسرع فى إنهاء الإجراءات.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى إعداد مشروع قانون يوقع غرامة والحبس للمتعدى على أملاك الدولة ومصادرة الآلات المستخدمة فى ذلك، مؤكدا أهمية تطبيق واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد التعديات فور وقوعها والبعد عن العنصر البشرى فى الرصد والحفر.