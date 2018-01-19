السيسى: 120 مليار جنيه لإعادة معالجة مياه الصرف الصحي

الرئيس: 250 مليار جنيه لتنمية سيناء أحمد الدسوقي قدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، تكلفة برنامج إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى بقيمة 120 مليار جنيه. وأكد خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أنه لن يتم المساس بحصة مصر…

الرئيس: 250 مليار جنيه لتنمية سيناء



أحمد الدسوقي

قدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، تكلفة برنامج إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى بقيمة 120 مليار جنيه.

وأكد خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أنه لن يتم المساس بحصة مصر من المياه بعد إنشاء سد النهضة.

أوضح: “نجحنا فى التعامل مع ملف سد النهضة بتفاهم كبير مع الجانب الإثيوبى، ولن تحدث أي أزمات في المستقبل القريب”.



أشار إلى أن حجم ما ينفق على تنمية سيناء 250 مليار جنيه، وأن استهداف مطار العريش من أحد المزارع المحيطة به، مؤكدًا أن لا بديل عن القوة الغاشمة ضد الإرهاب فى سيناء.