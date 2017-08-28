السيسى يوجه بضرورة بدء إنتاج حقل ظهر في موعده.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 28 أغسطس.
أخبار مصر
– منافذ لمستلزمات المدارس بخصم 25%
– عفو رئاسي عن بعض نزلاء السجون بمناسبة العيد ونصر أكتوبر
– وزير التنمية المحلية: لا عودة للتعديات علي أراضي الدولة
الأهرام
– السيسى يؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لبدء إنتاج حقل «ظهر»
– وزير الداخلية: تتبع الأيادى الخسيسة التى تعبث بأمن الوطن
– منافذ لمستلزمات المدارس بخصم 25%
– القوات المسلحة وضيوف خادم الحرمين من أسر الشهداء يغادرون لآداء الحج
– عبدالحميد يستدعى رئيس حى عين شمس بسبب أكوام القمامة
– التأمينات: أول سبتمبر صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى
– اليوم ..الفرصة الأخيرة للحاصلين على الثانوية العامة للقبول بالجامعات
– وزير خارجية ألمانيا: أى مشروعات مائية فى حوض النيل يجب أن تراعى مصالح مصر
– «سى إن إن» تنتقد الفيفا: الدوحة غير قادرة على استضافة مونديال 2022
الأخبار
– وزير المالية: حجب جزء من المعونة الأمريكية لن يؤثر علي الموازنة
– عفو رئاسي عن بعض نزلاء السجون بمناسبة العيد ونصر أكتوبر
– لا حالات وبائية بين الحجاج
– هروب 8 مساجين من متهمي «كتائب حلوان» من سيارة الترحيلات
– ضبط وإحضار ١٠ في واقعة التعدي علي لواء التجمع الخامس
الجمهورية
– وزير التنمية المحلية: لا عودة للتعديات علي أراضي الدولة
– تقسيم 6 أكتوبر إلي 4 مدن
– رئيس الشركة القابضة معلقاً علي خصومات “الغزل”: ملتزمون بقانون قطاع الأعمال ولوائح المكافآت
– ربع مليون جنيه لشحن 63 قطة وكلباً
– 190 درجة للقبول بفصول الخدمات بثانوي دمياط