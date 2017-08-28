السيسى يوجه بضرورة بدء إنتاج حقل ظهر في موعده.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 28 أغسطس. أخبار مصر – منافذ لمستلزمات المدارس بخصم 25% – عفو رئاسي عن بعض نزلاء السجون بمناسبة العيد ونصر أكتوبر – وزير التنمية المحلية: لا عودة للتعديات علي أراضي الدولة الأهرام – السيسى يؤكد أهمية الا

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 28 أغسطس.



أخبار مصر



– منافذ لمستلزمات المدارس بخصم 25%

– عفو رئاسي عن بعض نزلاء السجون بمناسبة العيد ونصر أكتوبر

– وزير التنمية المحلية: لا عودة للتعديات علي أراضي الدولة

الأهرام

– السيسى يؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لبدء إنتاج حقل «ظهر»

– وزير الداخلية: تتبع الأيادى الخسيسة التى تعبث بأمن الوطن

– منافذ لمستلزمات المدارس بخصم 25%

– القوات المسلحة وضيوف خادم الحرمين من أسر الشهداء يغادرون لآداء الحج

– عبدالحميد يستدعى رئيس حى عين شمس بسبب أكوام القمامة

– التأمينات: أول سبتمبر صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى

– اليوم ..الفرصة الأخيرة للحاصلين على الثانوية العامة للقبول بالجامعات

– وزير خارجية ألمانيا: أى مشروعات مائية فى حوض النيل يجب أن تراعى مصالح مصر

– «سى إن إن» تنتقد الفيفا: الدوحة غير قادرة على استضافة مونديال 2022



الأخبار

– وزير المالية: حجب جزء من المعونة الأمريكية لن يؤثر علي الموازنة

– عفو رئاسي عن بعض نزلاء السجون بمناسبة العيد ونصر أكتوبر

– لا حالات وبائية بين الحجاج

– هروب 8 مساجين من متهمي «كتائب حلوان» من سيارة الترحيلات

– ضبط وإحضار ١٠ في واقعة التعدي علي لواء التجمع الخامس



الجمهورية

– وزير التنمية المحلية: لا عودة للتعديات علي أراضي الدولة

– تقسيم 6 أكتوبر إلي 4 مدن

– رئيس الشركة القابضة معلقاً علي خصومات “الغزل”: ملتزمون بقانون قطاع الأعمال ولوائح المكافآت

– ربع مليون جنيه لشحن 63 قطة وكلباً

– 190 درجة للقبول بفصول الخدمات بثانوي دمياط