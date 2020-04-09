سيـــاســة

السيسى يوجه بالتوسع فى استصلاح الأراضى لزراعة المحاصيل الإستراتيجية

ووفقا لقناة إكسترا الإخبارية وجه الرئيس السيسى بالتوسع فى استصلاح الأراضى فى المحافظات لزراعة المحاصيل الإستراتيجية.
المال - خاص 2:54 م, الخميس, 9 أبريل 20 2:54 م, الخميس, 9 أبريل 20

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قال المتحدث باسم الرئاسة اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة وعدد من المسئولين.

ووفقا لقناة إكسترا الإخبارية وجه الرئيس السيسى بالتوسع فى استصلاح الأراضى فى المحافظات لزراعة المحاصيل الإستراتيجية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بـ تخصيص أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها.

وهذه المحافظات هي: قنا والوادي الجديد وشمال سيناء والأقصر، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر السيسي أيضًا قرارًا رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان بناحية شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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بقلم المال - خاص

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