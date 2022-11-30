السيسى يوجه بإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على أحد المحاور الجديدة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع (۹) بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المرورية من شرق القاهرة إلى غربها : تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.

ووزارة العدل وجموع القضاة في كل الجهات والهيئات القضائية، تقدم أصدق الشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية على هذا التكريم، الذي يؤكد تقديرة لرجال القضاء المتميزين، ودورهم الراسخ في خدمة وطنهم.

كتبت نجوى عبد العزيز