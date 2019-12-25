استثمار

السيسى يوجه «الزراعة» والجامعات للارتقاء بالسلالات المحلية للماشية فى اللحوم والألبان (فيديو)

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل
أحمد صبري 11:28 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 11:28 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلًّا من جهاز المشروعات الوطنية ووزارة الزراعة بالارتقاء بالسلالات المحلية للماشية؛ ليكون إنتاجها مقاربًا للمنتجات العالمية من اللحوم واللبن لصالح المواطنين ونشرها في المحافظات.

وأضاف السيسي خلال كلمة له أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم: المهم أن نرتقي بالسلالات المحلية لتكون قريبة من العالمية بدلًا من 15 كيلو حاليا لـ60 كيلو للألبان، وعاوزين وزارة الزراعة والجامعات تدخل في المشروع ده ويستبطوا السلالات.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل، وذلك في محافظة الفيوم حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع الإنتاج الحيواني بالمحافظة إلى 18 ألف رأس تسمين.

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بقلم أحمد صبري

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