السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر (صور) 

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى ،القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر . وزير الدفاع يقرأ الفاتحة على روح عبدالناصر

ووضع الفريق أول محمد زكى إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بما قدمه الرئيس عبدالناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادى والاجتماعى والقومى لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية فى تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال والتقدم . الفريق اول محمد زكى فى ضريح الزعيم ناصر

وأكد الفريق أول محمد زكى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصرى ، فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن .

وأشار إلى أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم . حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر .