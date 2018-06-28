السيسى يمنح رئيسة النيابة الإدارية السابقة فريال قطب وسام الجمهورية

المال-خاص

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التقدير للمستشارة فريال قطب لتفانيها فى إعلاء كلمة الحق وتطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ذلك أداء حلف اليمين للمستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعى رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، ثم اجتمع معها حيث أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة، وأشاد في هذا الإطار بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري، مؤكداً الدور المهم الذي يقوم به القضاء لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.