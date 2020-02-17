السيسى يفتتح 3 مصانع جديدة تابعة لوزارة الإنتاج الحربى

شارك فى الافتتاح عدد كبير من الوزراء بينهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة ومحمد معيط وزير المالية وعمرو طلعت وزير الاتصالات وأسامة هيكل وزير الإعلام.

افتتح الرئيس السيسى، اليوم، 3 مصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربى، عبر الفيديو كونفرانس، من داخل شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (300 الحربى)، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى ووزير الدفاع، محمد زكى ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربى.

وشارك فى الافتتاح عدد كبير من الوزراء بينهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة ومحمد معيط وزير المالية وعمرو طلعت وزير الاتصالات وأسامة هيكل وزير الإعلام.

وشملت المصانع التى افتتحها الرئيس: مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات سنويا والمقام داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية، ومصنع الجلفنة على الساخن المقام داخل مصنع 999 الحربى، ومصنع إنتاج البطاريات المقام داخل مصنع 270 الحربى.

وشارك فى الافتتاح لفيف من الإعلامين بينهم مكرم محمد أحمد وكرم جبر وضياء رشوان وياسر رزق وعمرو الليثى.