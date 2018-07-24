السيسى يفتتح 11 محطة إنتاج ومحولات كهرباء اليوم

مصدر : سداد 5 مليارات يورو لـ«سيمنس» و10 مليارات جنيه للشركاء المحليين 1.7 مليار دولار وفرا فى الوقود تحققه المشروعات.. و16 ألف ميجاوات فائضا بالشبكة إنتاج مصر من «المتجددة» يرتفع إلى 1270 ميجاوات بعد إضافة «جبل الزيت»عمر سالميفتتح الرئيس عبدالفتاح

مصدر : سداد 5 مليارات يورو لـ«سيمنس» و10 مليارات جنيه للشركاء المحليين

1.7 مليار دولار وفرا فى الوقود تحققه المشروعات.. و16 ألف ميجاوات فائضا بالشبكة

إنتاج مصر من «المتجددة» يرتفع إلى 1270 ميجاوات بعد إضافة «جبل الزيت»



عمر سالم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى من العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، 11 محطة إنتاج ومحولات كهرباء، باستثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، (ما يعادل نحو 160 مليار جنيه) وبقدرات تبلغ 15.3 ألف ميجاوات، مما يجعلها الأضخم فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال د. أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المـال» – إن المشروعات التى يفتتحها الرئيس اليوم يعادل إنتاجها نصف إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية على مر تاريخها، و8 أضعاف إنتاج السد العالى من الطاقة، وتساهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وأوضح أنه بافتتاح هذه المشروعات يرتفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 47 ألف ميجاوات وبفائض 16 ألف ميجاوات عن الاحتياجات المحلية.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة تشمل 3 محطات عملاقة نفذتها شركة «سيمنس» الألمانية باستثمارات بلغت 7 مليارات دولار، وبقدرة 4800 ميجاوات لكل منها، بإجمالى 14400 ميجاوات، وتعد الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وﻭﻗﻌﺖ «الكهرباء»، ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.

وتقوم 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻰ «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» بتمويل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ الشركتين المصريتين ﺍﻟﻌﺎﻣﻠيتين ﻓيها، ﻭﻫﻤﺎ «ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ» ﻭ«ﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ».

وكشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر لـ«المـال» أن «سيمنس» حصلت على أكثر من 5 مليارات يورو، وأن «الكهرباء» قامت بالتعاون مع وزارة المالية بسداد نحو 10 مليارات جنيه، كدفعة مقدمة لصالح الشركاء المحليين «السويدى إليكتريك وأوراسكوم للإنشاء» عن الأعمال الإنشائية والمدنية والكهربائية الخاصة بالمحطات الثلاث.

وأشار إلى أن المشروعات التى يتم افتتاحها تساهم فى توفير أكثر من 1.7 مليار دولار سنويًا، وهو قيمة ما توفده من وقود، نظرًا لكفاءتها المرتفعة، ووجود بعض الوحدات التى تعمل باستخدام عادم الوقود.

ولفت إلى أنه دخول جميع وحدات محطات «سيمنس» الخدمة، يرفع نسبة كفاءة شبكة الكهرباء الموحدة إلى معدلات قياسية يساهم فى رفع كفاءة الوحدات بالمحطات من %41 إلى %50.

وأوضح أن السيسى سيفتتح أيضًا محطة لتوليد طاقة الرياح بقدرة 220 ميجاوات فى جبل الزيت، باستثمارات بلغت 250 مليون، تم تنفيذها عن طريق إحدى الشركات الإسبانية، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا».

وقال إنه بافتتاح محطة الرياح يرتفع إنتاج مصر من طاقة الرياح إلى 1100 ميجاوات، وحوالى 170 ميجاوات طاقة شمسية، بإجمالى 1270 ميجاوات طاقة متجددة، وتستهدف «الكهرباء» الوصول إلى %20 طاقة متجددة بحلول عام 2022.

ويفتتح السيسى أيضا الدورة المركبة لمحطتى كهرباء الشباب وغرب دمياط، والتى يصل إجمالى قدرتهما إلى 750 ميجاوات وباستثمارات 700 مليون دولار، ويتم تمويلهما عبر عدد من الصناديق والبنوك المحلية والعربية.

كما يفتتح 4 محطات محولات كهرباء عملاقة جهد 220 كيلو فولت لنقل الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان إلى الشبكة القومية للكهرباء، ومحطة محولات بدر بقدرة 220 كيلو فولت، وخط كهرباء ربط «مغاغة / بنى سويف» جهد 500/220 كيلو فولت، والذى يتخطى طوله 100 كيلو متر.