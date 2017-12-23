السيسى يفتتح مشروعات تنموية بمنطقة قناة السويس

بدور إبراهيم افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة اليوم السبت، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس. وتضمنت المشروعات خروج ماكينة حفر أنفاق شمال الإسماعلية شرق القناة والانتهاء من أعمال الحفر والتبطين للأـنفاق، وافتتاح كوبرى الشهيد العقيد

بدور إبراهيم



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة اليوم السبت، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس.

وتضمنت المشروعات خروج ماكينة حفر أنفاق شمال الإسماعلية شرق القناة والانتهاء من أعمال الحفر والتبطين للأـنفاق، وافتتاح كوبرى الشهيد العقيد أحمد منسى والشهيد الجندى أبانوب العائمين على قناة السويس، وانضمام السفينة ” أحمد فاضل ” للخدمات البترولية إلى أسطول شركة التمساح لبناء السفن ومشاركتها فى اكتشافات الغاز والبترول كذلك المرحلة الثانية من المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس شرق القناة.

حضر الافتتاح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولى وزير الاسكان والقائم باعمال رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسيه وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة.



** مراسم الإنجاز





بدأت المراسم بوصول الرئيس إلى منصه الاحتفال على أرض سيناء بمنطقة الانفاق شرق قناة السويس.

واستعرض اللواء أحمد فودة مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس، مراحل العمل بالأنفاق مؤكداً أن التخطيط و التنفيذ تم فى توقيت متزامن لإنجاز المشروع فى اقل وقت ممكن

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع الانفاق بدقة شديدة فى مرحلة التخطيط لربط المحاور المرورية شرق و غرب القناة ببعضها بالاضافة لخدمة مناطق التنمية فى سيناء

وقال إنه “تم اختيار موقع الانفاق بمنطقة جنوب بورسعيد علامة الكيلو متر 19,150 لخلق محور مرورى بدءا من مدينة السلوم غرباً حتى مدينة رفح شرقاً عبر الطريق الدولى الساحلى مروراً بالأنفاق”.

وأضاف “تم اختيار موقع الانفاق بمنطقة شمال الاسماعلية علامة الكيلو متر 73,250 لربط مدينة السلوم و جغبوب غرباً بالعوجة شرقاً وقامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاقد مع 4 شركات وطنية مصرية لتنفيذ هذا المشروع العملاق ( بتروجيت – كونكورد ) بأنفاق شمال الإسماعلية و ( المقاولون العرب و أوراسكوم ) بأنفاق جنوب بورسعيد”.

وتابع “تم تدبير 4 ماكينات حفر انفاق من شركة ” هرنكنشت ” الألمانية كاملة بالمعدات المساعدة ، والتى تعد من أفضل الشركات العاملة فى هذا المجال لتكون مملوكة للقوات المسلحة لترشيد تكلفة التنفيذ ، وإمتلاك القدرة على تنفيذ مشروعات أخرى فى أى وقت وفى أى مكان ، كما تم التعاقد مع شركات ومكاتب عالمية لتقديم الاستشارات الهندسية الفنية ولتحقيق قيمة مضافة للمشروع”.

وأوضح أنه تم إستلام مواقع العمل بنهاية فبراير 2015 و تم البدء فى إنشاء وتجهيز المصانع و المحطات المساعدة لموقعى الأنفاق حيث تم انشاء مصنع لانتاج الحلقات الخرسانية بطاقة انتاجية 15حلقة يومياً و تم تجميع ماكينات الحفر بأيدى المهندسين و الفنيين و العمال المصريين بعد وصولها اعتبارا من نوفمبر 2015 وحتى مايو 2016؟

وأشار إلى أنه تم إنشاء محطتى فصل و تنقية البنتونيت بقدرة 2800 م3 / الساعة و محطتى لخلط مادة الحقن بقدرة انتاج 30 م3 / الساعة و محطتى لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة انتاجية 18 ميجا وات للمحطة الواحدة ، و محطتى هواء مضغوط بقدرة 11 بار.

ولفت إلى إنشاء 4 خزانات مياة أرضية كل بسعة 6000 متر مكعب كما تم بدء أعمال الحفر المكشوف والاعمال المدنية لمداخل و مخارج الانفاق بالتوازى مع توريد الماكينات و تركيبها و انشاء المحطات المساعدة لإختصار الوقت ، و تم بدء اعمال الحفر باستخدام ماكينات الحفر فى يونيو 2016 لأول ماكينة بأنفاق شمال الاسماعيلية ثم الماكينة الثانية فى اغسطس 2016 ثم دخول الماكينة الثالثة والرابعة بانفاق جنوب بورسعيد فى نوفمبر و ديسمبر 2016على التوالى

وأوضح أن كل مجموعة انفاق تتكون من 2 نفق للسيارات بطاقة 2 حارة مرورية فى كل اتجاه و يبلغ طول النفق الواحد بشمال الاسماعيلية 5820 متر منها 4830 باستخدام ماكينات الحفر و 990 متر حفر مكشوف ، بينما يبلغ طول النفق الواحد بجنوب بورسعيد 3920 متر منها 2851 متر باستخدام ماكينات الحفر و 1069 بأستخدام الحفر المكشوف

وكشف أن أقصى عمق للنفقين من سطح الارض 70 متر و من سطح مياة قناة السويس 44 متر وقد تم تبطين جسم النفق بحلقات خرسانية تتكون الحلقة الواحدة من 9 قطع “segments” وزن الحلقة مكتملة 112 طن خرسانة مسلحة وخطط لربط كل نفقين بممرات عرضية كل 1000 متر لتستخدم فى عمليات نقل الافراد فى حالة الطوارئ

وقال: “رغم مرور مسار حفر الانفاق أسفل قناة السويس بتجمعات سكنية قائمة بمدينة الاسماعيلية و خط سكة حديد بورسعيد السويس و مجموعة من الطرق و المحاور مثل طريق المرشدين و طريق المعاهدة و العديد من المرافق أهمها خط غاز طبيعى رئيسى إلا انه تم تنفيذ الحفر بكفاءة تامة دون التاثير على إى منها او ايقاف الحركة المرورية بأى منها أو التاثير على حركة الملاحة بقناة السويس محقيقين معدلات عمل قياسية تعتبر من أعلى معدلات التنفيذ بالعالم بواقع 36 متر يومياً كاقصى معدل يومى فى الحفر وتركيب الحلقات الخرسانية و 220 متر أسبوعيا”.

“شرايين الحياة”



وشاهد الرئيس السيسى فيلماً تسجيلياً من إنتاج ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان ” شرايين الحياة ” استخدمت فية أحدث تكنولوجيا فى التصوير والإخراج ليوثق مراحل العمل بانفاق قناة السويس منذ بدء الإنشاء وحتى الانتهاء من الحفر التى يعد إنجازاً عالمياً بكل المقاييس.

كما رصد الفيلم آراء المواطنين المستفيدين من المشروع الذى سيحقق الربط السريع بين الشرق والغرب ويخفف العبئ عن كاهل أهالى سيناء الحبيبة.

وتابع الرئيس السيسى خروج ماكينة الحفر العملاقة من انفاق شمال الاسماعلية شرق القناة وسط فرحة عارمة من العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع.

وقام الرئيس بجولة تفقدية داخل الانفاق حيث عبر الرئيس لأول مرة من شرق القناة بسيناء الى مدينة الاسماعلية عبر الإنفاق أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة بعد انتهاء أعمال الحفر والتبطين للأنفاق لتبدء بعد ذلك مراحل التجهيز والرصف وتركيب العلامات المرورية والتجهيزات الفنية والهندسية لدخول الأنفاق الخدمة فى أقرب وقت ممكن .

كوبرى الشهيد منسى



وقام الرئيس السيسى يرافقة أسرة الشهيد البطل وعدد من شباب الجامعات بقص الشريط وازاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح كوبرى الشهيد الشهيد العقيد البطل أحمد صابر منسى ليدخل الخدمة ويساهم فى ربط سيناء الاسماعلية ويسهل حركة المرور من الشرق إلى الغرب وقام الرئيس السيسى بالعبور إلى شرق القناة عبر الكوبرى الذى صمم لعبور السيارات الملاكي في الاتجاهين في وقت واحد.

أما سيارات النقل الثقيل حتى حمولة 70 طن فيسمح لها بالحركة في اتجاه واحد ويعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات على أن تبدأ فترة عمل الكوبري فور انتهاء قافلة السفن من العبور ويقع بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية وتتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس .

** مشروعات متلاحقة



وعقب وصول الرئيس إلى منصة الاحتفال على الضفة الشرقية لقناة السويس الجديدة استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناة السويس المشروعات العملاقة التى تنفذها الهيئه فى المجالات المختلفة لتنمية منطقة محور قناة السويس وتحقيق نقله حضارية واقتصادية بالمنطقة

وأشار إلى أـن الهيئة قطعت خطوات سريعة وحاسمة في تنفيذ مخطط الدولة نحو ربط “سيناء” بالوادي عبر إنشاء عدد من الكباري العائمة بطول المجرى الملاحي للقناة كمحورٍرئيسي بالمشروع القومي لتعمير سيناء والتى ستحقق تكاملاً مع المعديات المنتشرة بطول المجرى الملاحي لتخفيف تكدس المواطنين والمركبات والخامات ، وذلك بالتزامن مع استكمال تنفيذ مشروع حفر الانفاق

وأوضح أن الكباري العائمة تحقق حزمة من الأهداف الاستراتيجية في توقيتٍ واحد، تشمل تأمين إمدادات المواد الخام للمنشآت الصناعية القائمة ودفع عجلة التنمية وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة ، وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع بمختلف أنواعها، وخدمة المدن العمرانية الجديدة المطلة على القناة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة الجاري إنشائها ضمن الخطة القومية للتنمية العمرانية ، فضلاًعن مد نشاط شركات هيئة قناة السويس في هذه المنطقة الواعدة لتعزيز خطة هيكلة تلك الشركات للمساهمة بكفاءة في تنمية الاقتصاد المصري،

وأكد أن الهيئة تعتزم البدء في المرحلة الثالثة بإنشاء اثنين من الكباري العائمة أحدها في”منطقة الشط” بالسويس والثاني بمنطقة “سرابيوم” بالإسماعيلية في 2018 التزامًا باتفاقية القسطنطينية في توفير سبل الانتقال للقاطنين على ضفتي القناة كذلك أنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكي بمنطقة أحواض الترسيب شرق القناة على مساحة 7500 فدان من المياه المالحة والتي توفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كذلك دخول السفينة العملاقة أحمد فاضل للخدمة كأكبرَ وحدةٍ متعددة ِالأغراضِ والإمداداتِ والدعم اللوجستى .



كوبرى الشهيد أبانوب



وعبر شبكة الفيديو كونفرانس قام الرئيس السيسى بافتتاح كوبرى الشهيد البطل الجندى أبانوب جرجس بمنطقة القنطرة شرق حيث يقع بمدينة الإسماعيلية بالكم 46.800 ويربط بين ضفتي القناة بطول 350 متر ويساهم فى خدمة الحركة المرورية من والى سيناء .

وشاهد الرئيس السيسى فيلماً تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان ” قناة السويس محور الرخاء والسلام ” واستعرض مشروعات الكبارى العائمة وقدرات السفينة أحمد فاضل ومشروعات الاسترازاع السمكى بشرق القناة

السفينة أحمد فاضل



ثم قام الرئيس السيسى بجولة تفقدية داخل السفينة أحمد فاضل التى انضمت إلى أسطول شركة التمساح إحدى الشركات التابعة للهيئة لبناء السفن لتشارك في اكتشافات حقول الغاز والبترول بالبحرالمتوسط وتتمثل أهمية السفينة ” أحمدفاضل” في كونها أكبر وحدة متعددة الأغراض وإمدادات ودعم لوجستي.

وكان من المقرر عملها بحقول الغاز والبترول في البحر الأبيض المتوسط الذي ينبثق منها لغاز الطبيعي والبترول وفي زيادة يوما بعد يوم وسيعودعلي مصر بخير كبير في المستقبل القريب وسيجعلها أولي الدول في العالم في مستوي إنتاج الغاز وتصديره.

مشروع سمكي جديد





وفى نهاية الجولة افتتح الرئيس السيسى المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة أحواض الترسيب شرق القناة الذى تبلغ طاقتة الكلية 4440 حوض لاستزراع الأسماك البحرية عالية الجودة على مياه قناة السويس لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ونجح في خلق 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ترتفع إلى 10 آلاف فرصة عمل بعد اكتمال المشروع حيث تم افتتاح المرحلة الأولى بطاقة 1034 حوض واستكمال مراحل المشروع الكبير على أن يتم الانتهاء من المرحلة النهائية خلال الفترة من منتصف إلى نهاية 2018 .

