السيسى يفتتح مراكز خدمة مستثمرين ويطلب تقريراً أسبوعياً للشركات الجديدة

❒ تفعيل لجنة المتابعة والأداء بقيادة الشباب لرصد المشاكل المال – خاص افتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، مراكز خدمة للمستثمرين، خلال زيارته لمبنى وزارة الاستثمار، بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين. طالب الس

❒ تفعيل لجنة المتابعة والأداء بقيادة الشباب لرصد المشاكل

المال – خاص

افتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، مراكز خدمة للمستثمرين، خلال زيارته لمبنى وزارة الاستثمار، بحضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

طالب السيسى بإصدار تقرير أسبوعى عن الشركات الجديدة، ومراجعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية للتأكد من دخول الشركات أرض الواقع ومواجهة أى عقبات تواجهها.

قال بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع للتحديات التى واجهت جهود تحسين مناخ الاستثمار، وما استلزمته من تنسيق وعمل مشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية، كما استعرض المحاور الرئيسية لإستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار، التى استندت إلى إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، فضلاً عن إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر وإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة الجديدة، وتعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة تسوية المنازعات الخاصة بهم.

قال الرئيس، إن الإجراءات المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار جيدة، لكن لا بد من قيام المسئولين بتفقد الإجراءات لتقييم الأوضاع على أرض الواقع.

أشار إلى أنه ضرورى تفعيل مجموعة المتابعة، والتحفيز، التى تتكون من الشباب من أجل رصد أى أوجه قصور يحتاج إلى تدخل الدولة.

أوضح أن الدولة حريصة على توفير الدعم للمستثمرين، مشدداً على أن مصر دولة قانون، وأن الإطار التشريعى الذى تطور منح المستثمرين الضمانات اللازمة.

تابع السيسى: “مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مواطن، وتحتاج القطاعات استثمارات جديدة، للوفاء باحتياجات السوق المحلية، وأن البنية الأساسية الجارى تطويرها تهدف إلى توفير الخدمات والمرافق للمستثمرين، مؤكداً ما يتوافر بمصر الآن من فرص واعدة فى مختلف القطاعات.

أشاد ” السيسى ” بالاهتمام الذى أبداه المواطنون خلال الأيام الماضية بموضوع الغاز، بالنظر إلى ما يعكسه من حرص المصريين على مقدرات وطنهم، مضيفا أن موضوع استيراد الغاز من إسرائيل قام به القطاع الخاص، منوهاً إلى أن الحكومة تدعم هذه الخطوات، وأن ليس لدينا ما نخفيه فى هذا الموضوع.

أكد أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، ما يتطلب تعظيم الاستفادة مما لدى مصر من شبكات، وقدرات ومنشآت فى معالجة الغاز الخام، الذى اكتشف فى حقول شرق المتوسط، سواء فى مصر أو الدول الأخرى.

أضاف أن الغاز الذى يستورد، يعالج فى المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وإدخاله على الشبكة القومية ليكون متاحاً إما للاستهلاك المحلى أو للتصدير، مشدداً على أن ما تمثله تلك الخطوة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، بما لذلك من إيجابيات، لا سيما فى ضوء وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة.

أشار الرئيس إلى أنه يوجد قانون منظم لتجارة الغاز فى مصر، بما يجعلها سوقاً حرة لتداوله، منوهاً إلى أن الدولة أتاحت هذا المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة من الغاز، وتعظيم العائد منه، وإدخاله فى صناعات السماد والبتروكيماويات.

يذكر أن السيسى افتتح خلال الزيارة عبر الفيديو كونفيرنس مركزى خدمات المستثمرين بكل من السادس من أكتوبر وجمصة.