السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020»

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2020 ” فى دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الحالى تحت شعار: ” شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة ” .

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن رعاية الرئيس السيسى وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية ، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول ، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابى الكبير الذى شهده خلال السنوات الأربع الآخيرة .

وأضاف أن هذا الحدث الذى يعقد للعام الرابع على التوالى سيكون بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية فى مجال الصناعة البترولية التي لم تعمل في مصر من قبل أو لم تستثمر فيها منذ فترة .

وقال الوزير إن المؤتمر والمعرض يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز فى مصر والشراكات الناجحة لها والمقومات والمزايا التنافسية لديها وكذلك أبرز الأهداف والخطط المستقبلية .

و أشار الى أن مؤتمر ومعرض إيجبس يحظى بإقبال دولى وإقليمى متنام كل عام ، وأن هذا العام يشهد تضاعف أعداد المشاركين والعارضين والرعاة عدة مرات مقارنة بفعاليات الدورة الأولى وبالتالى يؤكد نجاح هذا الحدث فى استقطاب الدول وكبريات الشركات العالمية وكبار المسؤولين بهذه الشركات للمشاركة في هذا المؤتمر الذى يعد الأبرز فى مجال الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط .

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و 1600 مشارك بالمؤتمر و 14 دولة و 15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة .

كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و 10 جلسات استراتيجية و 4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و 7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول و 6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة ، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة ، ويخصص المؤتمر جوائز تميز فى مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة .

كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية فى مجال الصناعة ، كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التى يقدمونها والترويج لها على نطاق دولى واقليمى متميز بما يسهم فى تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول فى شراكات وأسواق جديدة .