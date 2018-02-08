السيسى يفتتح المرحلة الأولي لمشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية

وزير الزراعة يستعرض إستراتيجية تطوير الإنتاجية للقطاع





بدور إبراهيم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة المرحلة الأولي للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة فى مجال الأمن الغذائى والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

وبدأت المراسم من داخل موقع المشروع بمدينة الحمام بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية حيث استمع السيد الرئيس الي عرض من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تناول استراتيجية القطاع الزراعي في الاستخدام المستدام لموارد الزراعة الطبيعية وتطوير الانتاجية الزراعية لوحدتي الارض والمياه، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ومنظومات انتاج وحفظ التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية، واستخدام الاساليب الزراعية الحديثة والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير التدريب والتأهيل وفرص العمل الجديدة.

والقي اللواء مصطفي امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كلمة اشار فيها الي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمساهمة الجهاز بالمساهمة مع أجهزة الدولة المختصة فى تنفيذ المشروعات التى تدعم خطط التنمية فى مصر فى كافة المجالات، من بينها مشروعات الإنتاج الزراعى التى تتعلق بالأمن الغذائى للشعب المصرى العظيم، بإنشاء (100) ألف صوبة زراعية تنفذ الشركة الوطنية للزراعات المحمية منها خمسة آلاف صوبة زراعية على مساحة (20) ألف فدان كمرحلة أولى من هذا المشروع القومى الكبير فى مناطق الحمام وأبو سلطان والعاشر من رمضان وقرية الأمل بسيناء شرق الإسماعيلية، مشيرا الي أهمية التحول إلى الزراعات المحمية لبعض أنواع المزروعات بما يسهم في زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للأراضى المتاحة بما يتناسب مع تنفيذ المشروعات الزراعية لمختلف المحاصيل الإستراتيجية والعلفية والخضروات والفاكهة وغيرها وذلك فى ظل محدودية المساحات المنزرعة حتى الآن، وترشيد إستخدام الموارد المائية العذبة المتاحة لمواجهة الإلتزامات المتزايدة للإستخدامات المختلفة وذلك فى ظل محدودية المتاح منها، وتعظيم العائد من الإستثمار بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة فى تنفيذ المشروعات الزراعية وبما يحقق زيادة الإنتاج بالجودة العالية مع ترشيد التكاليف، حيث يحقق إستخدام الصوبات لبعض الزراعات ترشيداً فى إستخدام مياه الرى عن الزراعات المكشوفة بنسبة 50% فى الصوبات العادية مع زيادة فى الإنتاجية تعادل ثلاثة أمثال بينما تحقق الصوبات عالية التكنولوجيا ترشيداً فى مياه الرى بنسبة 90% مع زيادة فى الإنتاجية تعادل ستة أمثال الإنتاجية فى ذات المساحة من الزراعات المكشوفة، فضلا عن العمل على زيادة المعروض من أصناف الخضروات المختلفة فى الأسواق للمواطنين بالأسعار المناسبة على مدار العام.