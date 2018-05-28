السيسى يفتتح أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط 30 يونيو

عمر سالم: يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط بقدرة 14400 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو خلال احتفالات ثورة 30 يونيو المقبلة، أعلنت ذلك مصادر فى وزارة الكهرباء والطاقة.وقالت المصادر - فى تصريحات لـ«المـال» – إن شركة سيمنس

عمر سالم:



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء فى الشرق الأوسط بقدرة 14400 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو خلال احتفالات ثورة 30 يونيو المقبلة، أعلنت ذلك مصادر فى وزارة الكهرباء والطاقة.

وقالت المصادر – فى تصريحات لـ«المـال» – إن شركة سيمنس الألمانية انتهت من تنفيذ نحو 34 وحدة توليد، بواقع 12 وحدة بمحطة بنى سويف بقدرة 4800 ميجاوات، و12 وحدة بمحطة البرلس بقدرة 4800 ميجاوات، و10 وحدات بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4000 ميجاوات، مشيرة إلى أن جميع الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها، تم تشغيلها وتعمل بكامل طاقتها، ويتم توفير الغاز اللازم لها.



وأوضحت أن «سيمنس» من المتوقع أن تنتهى من تنفيذ وحدتين فى العاصمة الإدارية بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما، وهما ضمن الوحدات البخارية التابعة للمشروع، والذى يضم 4 وحدات بخارية، يتم تشغيلهما عبر استخدام عادم الوقود فى التوربينات الخاصة بالوحدات.

وﻭﻗﻌﺖ «الكهرباء»، ﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، وﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ 2000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.



وأشارت المصادر إلى أﻥ «سيمنس» تتولى تدشين ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ بنظام،«EBC+Financ التنفيذ والتصميم والإنشاء والتمويل»، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء سداد ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ عدة أعوام.



وكشفت عن أن «الكهرباء» بالتعاون مع وزارة المالية انتهتا من تدبير وتسديد نحو 10 مليارات جنيه لصالح شركاء «سيمنس» وهما شركتا أوراسكوم للإنشاء، والسويدى إليكتريك عن الأعمال المدنية الخاصة بالمشروعات الثلاثة.



وكانت «الكهرباء» قد وقعت نهاية 2015 عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلى المصرى، كوكيل عن مجموعة البنوك المشتركة فى القرض والمرتب الرئيسى للتمويل.



وتقوم 3 ﺑﻨﻮﻙ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻰ «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» بتمويل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺭﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﻤﺎ «ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻯ ﻭﺃﻭﺭﺍﺳﻜﻮﻡ».