السيسى يعزف على أوتار الوطنية المصرية

حسناً أن أثبتت نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت بمصر فى الأيام الأخيرة من شهر مارس الماضى، أن الفائز الحقيقى كان الشعب المصرى بلا منازع، الذى شارك فى الاقتراع بكثافة غير متوقعة، برغم تحمله لصعاب الإصلاح الاقتصادى الجذرى.. إلى جانب صموده فى مواجهة العنف المسلح على حدوده وبين ظهرانيه.. وبرغم معاناته لسنوات طويلة من الماضى البعيد والقريب لشظف العيش، ومن قلاقل الارتباك السياسى والأمنى.. إلخ، ناهيك عن الحملات السيكولوجية المضادة لثنيه عن الذهاب لصناديق الاقتراع.. سواء من التيارات (الجهادية) أو من فصائل معارضة تلعب معها على وتر الديمقراطية ولعدم جدوى المشاركة الشعبية من خلال أذرع إعلامية ضخمة ومتنوعة تمارس حملاتها من قطر أو من بعض العواصم الغربية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.. لتسويق الأيديولوجيا المسماة بـ«الإخوانية» العابرة للحدود.. أو ممن ينطوون- عن عمد أو غفلة – تحت عباءتها، إلا أن المصريين رغم ما سبق ضدهم من محاولات بث اليأس والإحباط قد أيقنوا بذكاء يكاد أن يكون فطرياً- لو جاز التعبير – أنهم أمام اختيار حاسم ومحدد لرئيس يتفرد بصفات لافتة عن سابق الحكام من قرنائه على مدى القرن الماضى، إذ هو الأكبر سناً (61 عاماً) وقت تولى المنصب الأول فى البلاد (2014).. وهو الأكثر علمية بينهم من واقع دراساته العليا فى الداخل ومن الخارج أتاحت له التدرج بكفاءة من أول السلم الوظيفى إلى منتهاه، كما أنه أسبقهم حين غامر بتلبية رغبات شعبية للخلاص من مخاطر تغيير وجه المجتمع المصرى (2013)، ومع أنه يتشارك مع بعض أسلافه فى خلفيتهم العسكرية، ما بين انتصارات وعثرات وفقاً لظروف كل عصر فى حينه، إلا أن هذا الأمر يعكس قلقاً شعبياً من تكرار هذه الظاهرة – على غير ما يرام- فى العقود الأخيرة.. ربما لا تكون مدخلاً لنيل الخصوم منه، نظراً لما يتميز به من خصال الشخصية، سواء فى احترامه لشعبه أو لاتسامه بالحزم الودود، فضلاً عن عقليته الاستراتيجية التى أضفت عليه حنكة سياسية، وإن لم تطغ عن تلقائيته الشعبية.. إلخ.

إلى ذلك، خاض «عبدالفتاح السيسى» بنجاح انتخابات فترة رئاسية ثانية (2018) كانت «محسومة» سلفاً إلا من مساع مضادة لخفض نسبة المشاركة فى الاقتراع، بهدف إضعاف مركزه الداخلى وفى الخارج.. ما قد ينعكس بالسلب على مشروعات طموحة فى طور التنفيذ، ولإعاقة التفكير فى فترة رئاسية ثالثة محتملة بشكل أو آخر- ربما من خلال احتمال تعديل الدستور الذى يجمع المراقبون على صدوره فى 2014 عبر ظروف استثنائية ليست غير دائمة، وربما بحسن نية متناه.. حرصت على تلافيه فى دساتيرها دول ديمقراطية متزايدة، سواء فى الصين وروسيا أو من شرق أوروبا إلى غربها، مروراً بدول فى أمريكا اللاتينية، كما فى دول رئيسية فى الشرق الأوسط (إيران – تركيا)، الأمر الذى يمثل التحدى الأساسى لاستكمال المشروع الوطنى النهضوى- كضرورة- لمعالجة أسباب القصور فى حقب سابقة، وللانطلاق بمصر لاستعادة دورها الإقليمى ومكانتها الدولية، رافعاً عنها الظلم التاريخى الذى وقع عليها غير مرة فى القرنين السابقين، ما يضع على الرئيسى «السيسى» – ومعاونيه- أعباء عمل شاق للنهوض بمصر مجدداً، أساسه قهر الإرهاب.. النهوض بالاقتصاد الذى يعتمد كثيرا على تأمين السلم الأهلى.