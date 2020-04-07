السيسى يطلب من القطاع الخاص الحفاظ على العمالة “لن نترك إنسان محتاج مساعدة”

احنا عندنا بيانات للعاملين في قطاع السياحة وعندنا بيانات لآخرين ولن نترك إن شاء الله إنسان محتاج مساعدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها بالنسبة للقطاع الخاص .. وأنا بشكره .. مش هقول هطلب منه المزيد لكن دى بلدنا واللى يقدر حاجة لبلده بتعكس وطنيته وقبلها تعكس محبته لربنا وللعمل الطيب.. على الاقل خلونا نحافظ على إن العمالة اللي موجودة في هذا القطاع تعمل ولا يتم أبدا تسريحها.. احنا عندنا بيانات للعاملين في قطاع السياحة وعندنا بيانات لآخرين ولن نترك إن شاء الله إنسان محتاج مساعدة .

واستمع الرئيس السيسى إلى كلمة الفريق اول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى كما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا عن دور القوات المسلحة لمعاونة الدولة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.