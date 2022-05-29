«السيسى» يشهد مراسم توقيع عقد شبكة القطار الكهربائى السريع مع «سيمنز»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مراسم توقيع التعاقد مع شركة «سيمنز» العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى 3 خطوط يبلغ طولها حوالى 2000كم على مستوى الجمهورية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية – فى تصريحات مقتضبة نقلها المركز الإعلامى لوزارة النقل – إن الرئيس السيسى، أكد أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتى ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذانًا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتنفذ الشبكة الكهربائية الجديدة من خلال تحالف شركات «سيمنز العالمية» و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب» الخط الأول، منها بحجم أطوال يصل لأكثر من 600 كيلومتر فى المسافة من العين السخنة حتى مطروح، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والإسكندرية، والثانى والثالث، هما «6 أكتوبر- أسوان» و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر» وتتولى الشركات المذكورة سابقا التنفيذ والتشغيل والإدارة فيما بعد.

وتقدر قيمة قرض خط «العين السخنة- العلمين» بنحو 4.4 مليار دولار، تسدد على مدار 14 عامًا وفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، والتى سيتم فيها الانتهاء من التنفيذ واستلام الوحدات المتحركة، وتشغيل المسار لمدة عام بطاقة كاملة.

وانتهت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل خلال الفترة الماضية، من تدبير نصف مليار جنيه، عبارة عن شريحة أولى من تعويضات المتضررين من نزع ملكية الأراضى الواقعة فى مسار مشروع «العلمين- السخنة» مقابل مساحة أرض تقدر بنحو 160 ألف متر مربع مملوكة للأهالى تم تحويلها إلى المنفعة العامة لاستغلالها فى توسعة بعض مناطق مسار القطار فى المسافة من برج العرب إلى مدينة مطروح.

وتقدر القيمة الإجمالية لتنفيذ خطى القطار الكهربائى السريع «6 أكتوبر- أسوان» و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر» بنحو 8 مليارات دولار، وتصل قيمة الأعمال التى ستنفذها شركتا أوراسكوم كونستراكشن، والمقاولون العرب، فى الخطين بقيمة 1.9 مليار دولار، تتوزع بينهما بالتساوى، إلى جانب أعمال بقيمة 1.2 مليار دولار تمثل %15‎‎ من إجمالى التكلفة تتولى وزارة النقل تنفيذها، وفقا لمصادر مطلعة.

من جانبه، أكد المستشار الألمانى شولتز – فى كلمة مسجلة – أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا، مشيدا بالقرار الإستراتيجى المصرى بالاعتماد على القطارات السريعة فى نقل المواطنين وحركة البضائع، مما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجارى إقليميا وعالميا ويجعلها رائدة فى تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وتنفذ «سيمنز» جميع أعمال الأنظمة للشبكة، والمتمثلة فى الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها، والتى تشمل القطارات السريعة، والجرارات الكهربائية، فضلًا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.