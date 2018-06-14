السيسى يشكر عبدالغفار على جهوده فى تعزيز الأمن

المال -خاص: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص الشكر لعبد الغفار، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تمت خلال المرحلة الماضية في إطار تعزيز حالة الأمن والاستقرار، وتوفير الحماي

المال -خاص:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص الشكر لعبد الغفار، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تمت خلال المرحلة الماضية في إطار تعزيز حالة الأمن والاستقرار، وتوفير الحماية للمواطنين، ومؤكدا تقديره والشعب المصري للجهود المخلصة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الوطن.

كما حضر اللقاء اللواء محمود توفيق عبد الجواد، وزير الداخلية الجديد، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد.