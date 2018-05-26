السيسى يشارك فى حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى 10 رمضان

أ ش أشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في حفل الإفطار الذي أقامته مساء اليوم السبت القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.شارك في الحفل أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في حفل الإفطار الذي أقامته مساء اليوم السبت القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

شارك في الحفل أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، والفريق صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.